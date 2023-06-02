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https://uz.sputniknews.ru/20230602/vuzy-obrazovanie-prodlenie-sroka-oplata-35628112.html
Вузы продлили срок оплаты контрактов — на сколько
Вузы продлили срок оплаты контрактов — на сколько
Отсрочкой смогут воспользоваться определенные группы студентов.
2023-06-02T17:22+0500
2023-06-02T17:56+0500
узбекистан
образование
оплата
вуз
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане продлили срок оплаты контрактов в вузах, колледжах и техникумах до 10 июня, передает министерство высшего образования, науки и инноваций.Отсрочкой смогут воспользоваться бакалавры и магистранты первых курсов, которых зачислили по суперконтракту.Также отсрочка распространяется на студентов, которые перевелись, восстановились или возобновили учебу в колледжах и техникумах. Заплатить позже смогут и абитуриенты, имеющие рекомендации для поступления в эти учебные заведения.Решение о продлении сроков оплаты старшекурсникам будут принимать ректоры вузов самостоятельно.Напомним, подать документы на поступление в вузы Узбекистана в этом году можно с 20 июня.
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узбекистан образование оплата контрактов вуз университет колледж техникум обучение 2023 поступление 2023
узбекистан образование оплата контрактов вуз университет колледж техникум обучение 2023 поступление 2023

Вузы продлили срок оплаты контрактов — на сколько

17:22 02.06.2023 (обновлено: 17:56 02.06.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровСтуденты. Архивное фото
Студенты. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Отсрочкой смогут воспользоваться не все студенты, а только определенные группы.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане продлили срок оплаты контрактов в вузах, колледжах и техникумах до 10 июня, передает министерство высшего образования, науки и инноваций.
Отсрочкой смогут воспользоваться бакалавры и магистранты первых курсов, которых зачислили по суперконтракту.
Также отсрочка распространяется на студентов, которые перевелись, восстановились или возобновили учебу в колледжах и техникумах. Заплатить позже смогут и абитуриенты, имеющие рекомендации для поступления в эти учебные заведения.
Решение о продлении сроков оплаты старшекурсникам будут принимать ректоры вузов самостоятельно.
Напомним, подать документы на поступление в вузы Узбекистана в этом году можно с 20 июня.
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