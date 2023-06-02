https://uz.sputniknews.ru/20230602/vuzy-obrazovanie-prodlenie-sroka-oplata-35628112.html
Вузы продлили срок оплаты контрактов — на сколько
Вузы продлили срок оплаты контрактов — на сколько
Отсрочкой смогут воспользоваться определенные группы студентов.
2023-06-02T17:22+0500
2023-06-02T17:22+0500
2023-06-02T17:56+0500
узбекистан
образование
оплата
вуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33363844_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f58bbc652e95bc4b9d7135974da51d34.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане продлили срок оплаты контрактов в вузах, колледжах и техникумах до 10 июня, передает министерство высшего образования, науки и инноваций.Отсрочкой смогут воспользоваться бакалавры и магистранты первых курсов, которых зачислили по суперконтракту.Также отсрочка распространяется на студентов, которые перевелись, восстановились или возобновили учебу в колледжах и техникумах. Заплатить позже смогут и абитуриенты, имеющие рекомендации для поступления в эти учебные заведения.Решение о продлении сроков оплаты старшекурсникам будут принимать ректоры вузов самостоятельно.Напомним, подать документы на поступление в вузы Узбекистана в этом году можно с 20 июня.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33363844_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ae250cf5da916b7c2c4befa9841f7ef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан образование оплата контрактов вуз университет колледж техникум обучение 2023 поступление 2023
узбекистан образование оплата контрактов вуз университет колледж техникум обучение 2023 поступление 2023
Вузы продлили срок оплаты контрактов — на сколько
17:22 02.06.2023 (обновлено: 17:56 02.06.2023)
Отсрочкой смогут воспользоваться не все студенты, а только определенные группы.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
В Узбекистане продлили срок оплаты контрактов в вузах, колледжах и техникумах до 10 июня, передает
министерство высшего образования, науки и инноваций.
Отсрочкой смогут воспользоваться бакалавры и магистранты первых курсов, которых зачислили по суперконтракту.
Также отсрочка распространяется на студентов, которые перевелись, восстановились или возобновили учебу в колледжах и техникумах. Заплатить позже смогут и абитуриенты, имеющие рекомендации для поступления в эти учебные заведения.
Решение о продлении сроков оплаты старшекурсникам будут принимать ректоры вузов самостоятельно.
Напомним, подать
документы на поступление в вузы Узбекистана в этом году можно с 20 июня.