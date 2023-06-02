https://uz.sputniknews.ru/20230602/vuzy-obrazovanie-prodlenie-sroka-oplata-35628112.html

Вузы продлили срок оплаты контрактов — на сколько

Вузы продлили срок оплаты контрактов — на сколько

Отсрочкой смогут воспользоваться определенные группы студентов.

2023-06-02T17:22+0500

2023-06-02T17:22+0500

2023-06-02T17:56+0500

узбекистан

образование

оплата

вуз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33363844_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f58bbc652e95bc4b9d7135974da51d34.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане продлили срок оплаты контрактов в вузах, колледжах и техникумах до 10 июня, передает министерство высшего образования, науки и инноваций.Отсрочкой смогут воспользоваться бакалавры и магистранты первых курсов, которых зачислили по суперконтракту.Также отсрочка распространяется на студентов, которые перевелись, восстановились или возобновили учебу в колледжах и техникумах. Заплатить позже смогут и абитуриенты, имеющие рекомендации для поступления в эти учебные заведения.Решение о продлении сроков оплаты старшекурсникам будут принимать ректоры вузов самостоятельно.Напомним, подать документы на поступление в вузы Узбекистана в этом году можно с 20 июня.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан образование оплата контрактов вуз университет колледж техникум обучение 2023 поступление 2023