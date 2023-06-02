https://uz.sputniknews.ru/20230602/zdorove-kofe-utro-vred-mnenie-eksperta-35601723.html

К чему может привести утренний кофе – вы этого не ожидали

К чему может привести утренний кофе – вы этого не ожидали

Любители кофе не догадываются о вреде этого напитка

2023-06-02T07:01+0500

2023-06-02T07:01+0500

2023-06-02T07:01+0500

это интересно

здоровье

кофе

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/855/18/8551861_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_e5917fbddb95aeaca6b6fa396379dda4.jpg

Употребление кофе натощак может привести к проблемам со здоровьем, рассказала нутрициолог Ольга Панова в беседе с радио Sputnik.Кофе на голодный желудок может стать причиной раздражения стенок данного органа или скачка кортизола в крови, который и так повышен по утрам.С утра лучше сначала что-то есть и только потом пить кофе. Так, меньше вероятность раздражения стенок желудка, а кортизол поднимется не так сильно.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

здоровье кофе мнение эксперта вред кофе почему нельзя пить кофе натощак