https://uz.sputniknews.ru/20230602/zdorove-kofe-utro-vred-mnenie-eksperta-35601723.html
К чему может привести утренний кофе – вы этого не ожидали
К чему может привести утренний кофе – вы этого не ожидали
Любители кофе не догадываются о вреде этого напитка
2023-06-02T07:01+0500
2023-06-02T07:01+0500
2023-06-02T07:01+0500
это интересно
здоровье
кофе
мнение эксперта
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Употребление кофе натощак может привести к проблемам со здоровьем, рассказала нутрициолог Ольга Панова в беседе с радио Sputnik.Кофе на голодный желудок может стать причиной раздражения стенок данного органа или скачка кортизола в крови, который и так повышен по утрам.С утра лучше сначала что-то есть и только потом пить кофе. Так, меньше вероятность раздражения стенок желудка, а кортизол поднимется не так сильно.
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здоровье кофе мнение эксперта вред кофе почему нельзя пить кофе натощак
здоровье кофе мнение эксперта вред кофе почему нельзя пить кофе натощак
К чему может привести утренний кофе – вы этого не ожидали
Любимый многими утренний напиток может негативно отразиться на здоровье.
Употребление кофе натощак может привести к проблемам со здоровьем, рассказала нутрициолог Ольга Панова в беседе с радио Sputnik.
Кофе на голодный желудок может стать причиной раздражения стенок данного органа или скачка кортизола в крови, который и так повышен по утрам.
"Это нас бодрит, но те, кто постоянно так делают, всегда страдают определенной тревожностью, беспокойством. И дополнительно семимильными шагами идут к тому, чтобы заработать болезни желудка", — уточнила эксперт.
С утра лучше сначала что-то есть и только потом пить кофе. Так, меньше вероятность раздражения стенок желудка, а кортизол поднимется не так сильно.