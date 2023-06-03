https://uz.sputniknews.ru/20230603/futbol-finty-internet-video-35655877.html

Миллионы на финтах: как парень стал звездой благодаря мячу – видео

Миллионы на финтах: как парень стал звездой благодаря мячу – видео

Необычная история успеха и крутые финты с мячом – в нашем сюжете.

2023-06-03T17:17+0500

2023-06-03T17:17+0500

2023-06-03T17:17+0500

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Ислом Абдужабборов – самый известный футбольный фристайлер в Узбекистане. В начале своего пути парень играл в футбол, однако серьезных денег это занятие не приносило. Поэтому он начал параллельно развивать свои соцсети, загружая туда видео с финтами. Ролики стали популярными в сети, принеся ему славу и миллионные просмотры.Что Ислом планирует делать дальше и какие финты может показать – в сюжете Sputnuk. Еще больше видео в нашем телеграм-канале.

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2023

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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