https://uz.sputniknews.ru/20230603/futbol-finty-internet-video-35655877.html
Миллионы на финтах: как парень стал звездой благодаря мячу – видео
Миллионы на финтах: как парень стал звездой благодаря мячу – видео
Необычная история успеха и крутые финты с мячом – в нашем сюжете.
2023-06-03T17:17+0500
2023-06-03T17:17+0500
2023-06-03T17:17+0500
видео
общество
спорт
футбол
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Ислом Абдужабборов – самый известный футбольный фристайлер в Узбекистане. В начале своего пути парень играл в футбол, однако серьезных денег это занятие не приносило. Поэтому он начал параллельно развивать свои соцсети, загружая туда видео с финтами. Ролики стали популярными в сети, принеся ему славу и миллионные просмотры.Что Ислом планирует делать дальше и какие финты может показать – в сюжете Sputnuk. Еще больше видео в нашем телеграм-канале.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео общество спорт футбол интернет блогер финты с футбольным мячом
видео общество спорт футбол интернет блогер финты с футбольным мячом
Миллионы на финтах: как парень стал звездой благодаря мячу – видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Необычная история успеха и самые крутые финты с футбольным мячом – смотрите в нашем сюжете.
Ислом Абдужабборов – самый известный футбольный фристайлер в Узбекистане.
В начале своего пути парень играл в футбол, однако серьезных денег это занятие не приносило. Поэтому он начал параллельно развивать свои соцсети, загружая туда видео с финтами. Ролики стали популярными в сети, принеся ему славу и миллионные просмотры.
Что Ислом планирует делать дальше и какие финты может показать – в сюжете Sputnuk. Еще больше видео в нашем телеграм-канале
.