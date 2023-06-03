https://uz.sputniknews.ru/20230603/indiya-katastrofa-poezda-pogibshie-35645045.html

Железнодорожная катастрофа в Индии. Почти 300 жертв – видео

Железнодорожная катастрофа в Индии. Почти 300 жертв – видео

В Индии столкнулись два пассажирских поезда и один грузовой состав.

2023-06-03T10:50+0500

2023-06-03T10:50+0500

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происшествия

в мире

индия

катастрофа

поезд

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. При столкновении поездов в Индии погибло 288 человек и еще больше 900 пострадали, передает Радио Sputnik со ссылкой на France-Presse. Авария произошла в штате Одиша в окрестностях города Баласор. Пассажирский поезд направлялся Калькутты в Ченнай. По дороге он столкнулся с грузовым составом, из-за чего упал на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд.В спасательной операции участвуют больше сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и других специалистов.

https://uz.sputniknews.ru/20230603/yaponiya-tayfun-pogibshie-postradavshie-35644583.html

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