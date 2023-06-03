https://uz.sputniknews.ru/20230603/indiya-katastrofa-poezda-pogibshie-35645045.html
Железнодорожная катастрофа в Индии. Почти 300 жертв – видео
Железнодорожная катастрофа в Индии. Почти 300 жертв – видео
В Индии столкнулись два пассажирских поезда и один грузовой состав.
2023-06-03T10:50+0500
2023-06-03T10:50+0500
2023-06-03T11:28+0500
происшествия
в мире
индия
катастрофа
поезд
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. При столкновении поездов в Индии погибло 288 человек и еще больше 900 пострадали, передает Радио Sputnik со ссылкой на France-Presse. Авария произошла в штате Одиша в окрестностях города Баласор. Пассажирский поезд направлялся Калькутты в Ченнай. По дороге он столкнулся с грузовым составом, из-за чего упал на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд.В спасательной операции участвуют больше сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и других специалистов.
https://uz.sputniknews.ru/20230603/yaponiya-tayfun-pogibshie-postradavshie-35644583.html
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происшествия в мире индия катастрофа поезд погибшие раненные
происшествия в мире индия катастрофа поезд погибшие раненные
Железнодорожная катастрофа в Индии. Почти 300 жертв – видео
10:50 03.06.2023 (обновлено: 11:28 03.06.2023)
В Индии столкнулись два пассажирских поезда и один грузовой состав. В результате аварии пострадало более 900 человек.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
При столкновении поездов в Индии погибло 288 человек и еще больше 900 пострадали, передает Радио Sputnik
со ссылкой на France-Presse.
Авария произошла в штате Одиша в окрестностях города Баласор. Пассажирский поезд направлялся Калькутты в Ченнай. По дороге он столкнулся с грузовым составом, из-за чего упал на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд.
В спасательной операции участвуют больше сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и других специалистов.