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https://uz.sputniknews.ru/20230603/karakalpakskiye-blyuda-povar-muynak--video-35526910.html
Плов из рыбы и котлеты с секретом — необычные сочетания от лучшего повара из Муйнака
Плов из рыбы и котлеты с секретом — необычные сочетания от лучшего повара из Муйнака
Балзира Нуримова – одна из самых известных поваров Каракалпакстана, уже более 10 лет готовит блюда каракалпакской национальной кухни. Какими традиционными и необычными блюдами она радует гостей – в нашем видео.
2023-06-03T21:00+0500
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видео
узбекистан
каракалпакстан
муйнак
повар
национальные блюда
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Балзира Нуримова — одна из самых известных женщин-поваров в Каракалпакстане. Блюда каракалпакской национальной кухни она готовит более 10 лет.У Балзиры множество наград за участие в выставках и соревнованиях. Однако своей визитной карточкой она считает блюда из рыбы, которыми славится Каракалпакстан.Какими необычными блюдами она радует гостей на различных фестивалях и конкурсах, повар рассказывает в нашем видео.
узбекистан
каракалпакстан
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видео узбекистан каракалпакстан муйнак традиционная кухня национальные блюда рыба плов из рыбы необычные сочетания
видео узбекистан каракалпакстан муйнак традиционная кухня национальные блюда рыба плов из рыбы необычные сочетания

Плов из рыбы и котлеты с секретом — необычные сочетания от лучшего повара из Муйнака

21:00 03.06.2023
© Sputnik
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Балзира Нуримова – одна из самых известных поваров Каракалпакстана, уже более 10 лет готовит блюда каракалпакской национальной кухни. Какими традиционными и необычными блюдами она радует гостей – в нашем видео.
Балзира Нуримова — одна из самых известных женщин-поваров в Каракалпакстане. Блюда каракалпакской национальной кухни она готовит более 10 лет.
У Балзиры множество наград за участие в выставках и соревнованиях. Однако своей визитной карточкой она считает блюда из рыбы, которыми славится Каракалпакстан.
Какими необычными блюдами она радует гостей на различных фестивалях и конкурсах, повар рассказывает в нашем видео.
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