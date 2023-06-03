https://uz.sputniknews.ru/20230603/karakalpakskiye-blyuda-povar-muynak--video-35526910.html

Плов из рыбы и котлеты с секретом — необычные сочетания от лучшего повара из Муйнака

Плов из рыбы и котлеты с секретом — необычные сочетания от лучшего повара из Муйнака

Балзира Нуримова – одна из самых известных поваров Каракалпакстана, уже более 10 лет готовит блюда каракалпакской национальной кухни. Какими традиционными и необычными блюдами она радует гостей – в нашем видео.

2023-06-03T21:00+0500

2023-06-03T21:00+0500

2023-06-03T21:00+0500

видео

узбекистан

каракалпакстан

муйнак

повар

национальные блюда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35522025_43:0:2470:1365_1920x0_80_0_0_7e8e35ea907c43764bb4df72acb71d10.png

Балзира Нуримова — одна из самых известных женщин-поваров в Каракалпакстане. Блюда каракалпакской национальной кухни она готовит более 10 лет.У Балзиры множество наград за участие в выставках и соревнованиях. Однако своей визитной карточкой она считает блюда из рыбы, которыми славится Каракалпакстан.Какими необычными блюдами она радует гостей на различных фестивалях и конкурсах, повар рассказывает в нашем видео.

узбекистан

каракалпакстан

муйнак

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео узбекистан каракалпакстан муйнак традиционная кухня национальные блюда рыба плов из рыбы необычные сочетания