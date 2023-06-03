https://uz.sputniknews.ru/20230603/murashko-rossiya-nagrada-sotrudnichestvo-uzbekistan-35652490.html
Министра здравоохранения РФ наградили нагрудным знаком в Узбекистане
Министра здравоохранения РФ наградили нагрудным знаком в Узбекистане
Награждение прошло в Самарканде на полях узбекского-российского медицинского форума. 03.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-03T13:55+0500
2023-06-03T13:55+0500
2023-06-03T14:02+0500
политика
медицина
узбекистан
амрилло иноятов
михаил мурашко
россия
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министра здравоохранения России Михаила Мурашко наградили значком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан", передает Минздрав республики.Значок вручал министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов. Награждение прошло в рамках узбекско-российского медицинского форума в Самарканде.На мероприятии Мурашко отметил, что Россию и Узбекистан "связывают прочные дружественные связи и тесное сотрудничество".Также он подчеркнул, что странам необходимо развивать сотрудничество в подготовке профессиональных кадров, науке и технологиях, медицинской продукции, цифровой трансформации, международной высокотехнологичной помощи и организации здравоохранения.Кроме того, на полях форума страны подписали ряд двусторонних документов и соглашений.Напомним, нагрудный знак "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан" вручают узбекистанцам и иностранцам, которые внесли вклад в укреплении здоровья населения Узбекистана и достигли высоких показателей в своей работе.
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политика, медицина, узбекистан, амрилло иноятов, михаил мурашко, россия
политика, медицина, узбекистан, амрилло иноятов, михаил мурашко, россия
Министра здравоохранения РФ наградили нагрудным знаком в Узбекистане
13:55 03.06.2023 (обновлено: 14:02 03.06.2023)
Награждение прошло в Самарканде на полях узбекского-российского медицинского форума.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Министра здравоохранения России Михаила Мурашко наградили значком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан", передает
Минздрав республики.
Значок вручал министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов. Награждение прошло в рамках узбекско-российского медицинского форума в Самарканде.
На мероприятии Мурашко отметил, что Россию и Узбекистан "связывают прочные дружественные связи и тесное сотрудничество".
Также он подчеркнул, что странам необходимо развивать сотрудничество в подготовке профессиональных кадров, науке и технологиях, медицинской продукции, цифровой трансформации, международной высокотехнологичной помощи и организации здравоохранения.
Кроме того, на полях форума страны подписали ряд двусторонних документов и соглашений.
Напомним, нагрудный знак "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан" вручают узбекистанцам и иностранцам, которые внесли вклад в укреплении здоровья населения Узбекистана и достигли высоких показателей в своей работе.