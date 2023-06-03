https://uz.sputniknews.ru/20230603/murashko-rossiya-nagrada-sotrudnichestvo-uzbekistan-35652490.html

Министра здравоохранения РФ наградили нагрудным знаком в Узбекистане

Министра здравоохранения РФ наградили нагрудным знаком в Узбекистане

Награждение прошло в Самарканде на полях узбекского-российского медицинского форума. 03.06.2023, Sputnik Узбекистан

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политика

медицина

узбекистан

амрилло иноятов

михаил мурашко

россия

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министра здравоохранения России Михаила Мурашко наградили значком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан", передает Минздрав республики.Значок вручал министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов. Награждение прошло в рамках узбекско-российского медицинского форума в Самарканде.На мероприятии Мурашко отметил, что Россию и Узбекистан "связывают прочные дружественные связи и тесное сотрудничество".Также он подчеркнул, что странам необходимо развивать сотрудничество в подготовке профессиональных кадров, науке и технологиях, медицинской продукции, цифровой трансформации, международной высокотехнологичной помощи и организации здравоохранения.Кроме того, на полях форума страны подписали ряд двусторонних документов и соглашений.Напомним, нагрудный знак "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан" вручают узбекистанцам и иностранцам, которые внесли вклад в укреплении здоровья населения Узбекистана и достигли высоких показателей в своей работе.

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политика, медицина, узбекистан, амрилло иноятов, михаил мурашко, россия