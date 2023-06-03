https://uz.sputniknews.ru/20230603/prognoz-pogody-tashkent-3-iyunya-35632118.html
Погода в Ташкенте на 3 июня — прогноз синоптиков
Погода в Ташкенте на 3 июня — прогноз синоптиков
Какую погоду ждать в Ташкенте в субботу, рассказали синоптики.
2023-06-03T08:30+0500
2023-06-03T08:30+0500
2023-06-03T08:30+0500
прогноз погоды в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
погода
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, передает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 35-37° тепла, а ночью — 18-20° тепла.
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прогноз погоды в ташкенте ташкент погода 3 июня суббота сколько градусов
прогноз погоды в ташкенте ташкент погода 3 июня суббота сколько градусов
Погода в Ташкенте на 3 июня — прогноз синоптиков
Какую погоду ждать жителям Ташкенте в субботу, рассказали синоптики.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, передает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 35-37° тепла, а ночью — 18-20° тепла.