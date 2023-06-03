https://uz.sputniknews.ru/20230603/prognoz-pogody-tashkent-3-iyunya-35632118.html

Погода в Ташкенте на 3 июня — прогноз синоптиков

Погода в Ташкенте на 3 июня — прогноз синоптиков

Какую погоду ждать в Ташкенте в субботу, рассказали синоптики.

2023-06-03T08:30+0500

2023-06-03T08:30+0500

2023-06-03T08:30+0500

прогноз погоды в ташкенте

прогноз

прогноз погоды

погода

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, передает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 35-37° тепла, а ночью — 18-20° тепла.

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