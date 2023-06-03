https://uz.sputniknews.ru/20230603/pyat-predmetov-kotorye-vyshli-iz-mody-v-2023-35642271.html
Избавьтесь от этого: пять предметов одежды, которые вышли из моды в 2023 году
Избавьтесь от этого: пять предметов одежды, которые вышли из моды в 2023 году
Дизайнер Аника Керимова рассказала, от каких вещей лучше отказаться и чем лучше их заменить.
2023-06-03T08:30+0500
2023-06-03T08:30+0500
2023-06-03T08:30+0500
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дизайнер
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Дизайнер Аника Керимова назвала предметы гардероба, которые не будут модными летом 2023 года. Интервью с дизайнером публикует Life.Так, модницам стоит избавиться от джинсов-скинни и леггинсов – в этом сезоне популярны брюки оверсайз. Обтягивающие штаны из джинсы лучше заменить брюками-карго.Лучше также отказаться от мини-юбок, надев вместо них миди и макси, советует дизайнер.Вышли из моды и массивные кроссовки, так любимые многими в прошлом сезоне.Устарели и длинные кардиганы. Сейчас лучше надеть классический или укороченный кардиган на пуговицах. Его можно сочетать с базовым топом.Вернемся к обуви – не стоит летом 2023 года надевать лодочки и ботильоны с открытым носком, лучше отдать предпочтение остроносым ботильонам, сапогам до колена, босоножкам или мюли.
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мода одежда обувь лето 2023 что вышло из моды что устарело чем заменить дизайнер аника керимова джинсы скинни леггинсы оверсайз карго мини юбки макси миди массивные кроссовки длинные кардиганы укороченные классические туфли лодочки ботильоны с открытыми носами сапоги до колена мюли босоножки
мода одежда обувь лето 2023 что вышло из моды что устарело чем заменить дизайнер аника керимова джинсы скинни леггинсы оверсайз карго мини юбки макси миди массивные кроссовки длинные кардиганы укороченные классические туфли лодочки ботильоны с открытыми носами сапоги до колена мюли босоножки
Избавьтесь от этого: пять предметов одежды, которые вышли из моды в 2023 году
Дизайнер Аника Керимова рассказала, от каких вещей лучше отказаться и чем лучше их заменить.
Дизайнер Аника Керимова назвала предметы гардероба, которые не будут модными летом 2023 года. Интервью с дизайнером публикует Life
.
Так, модницам стоит избавиться от джинсов-скинни и леггинсов – в этом сезоне популярны брюки оверсайз. Обтягивающие штаны из джинсы лучше заменить брюками-карго.
Лучше также отказаться от мини-юбок, надев вместо них миди и макси, советует дизайнер.
Вышли из моды и массивные кроссовки, так любимые многими в прошлом сезоне.
"Это хорошая новость, поскольку на самом деле они идут далеко не всем, а на миниатюрных девушках нередко смотрелись комично", — высказалась специалистка и посоветовала обратить внимание на кожаные лоферы и белые кеды.
Устарели и длинные кардиганы. Сейчас лучше надеть классический или укороченный кардиган на пуговицах. Его можно сочетать с базовым топом.
Вернемся к обуви – не стоит летом 2023 года надевать лодочки и ботильоны с открытым носком, лучше отдать предпочтение остроносым ботильонам, сапогам до колена, босоножкам или мюли.
"В целом обращайте больше внимания на классику. Гораздо разумнее собрать гардероб из нестареющей базы, дополняя ультрамодными деталями", — пояснила Керимова.