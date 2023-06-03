https://uz.sputniknews.ru/20230603/pyat-predmetov-kotorye-vyshli-iz-mody-v-2023-35642271.html

Избавьтесь от этого: пять предметов одежды, которые вышли из моды в 2023 году

Избавьтесь от этого: пять предметов одежды, которые вышли из моды в 2023 году

Дизайнер Аника Керимова рассказала, от каких вещей лучше отказаться и чем лучше их заменить.

2023-06-03T08:30+0500

2023-06-03T08:30+0500

2023-06-03T08:30+0500

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одежда

мода

дизайнер

мнение эксперта

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Дизайнер Аника Керимова назвала предметы гардероба, которые не будут модными летом 2023 года. Интервью с дизайнером публикует Life.Так, модницам стоит избавиться от джинсов-скинни и леггинсов – в этом сезоне популярны брюки оверсайз. Обтягивающие штаны из джинсы лучше заменить брюками-карго.Лучше также отказаться от мини-юбок, надев вместо них миди и макси, советует дизайнер.Вышли из моды и массивные кроссовки, так любимые многими в прошлом сезоне.Устарели и длинные кардиганы. Сейчас лучше надеть классический или укороченный кардиган на пуговицах. Его можно сочетать с базовым топом.Вернемся к обуви – не стоит летом 2023 года надевать лодочки и ботильоны с открытым носком, лучше отдать предпочтение остроносым ботильонам, сапогам до колена, босоножкам или мюли.

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