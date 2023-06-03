https://uz.sputniknews.ru/20230603/sotsialnaya-zaschita-uzbekistan-izmeneniya-35657310.html
Какие изменения ждут сферу соцзащиты в Узбекистане
Какие изменения ждут сферу соцзащиты в Узбекистане
Система соцпомощи будет основана на доступности и мониторингу услуг.
2023-06-03T19:53+0500
2023-06-03T19:53+0500
2023-06-03T19:55+0500
общество
социальная защита
социальная поддержка
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/1d/19865908_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_f9e2cbcfb3682482ad5e5eba48e8d011.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об изменениях в сфере социальной защиты населения.Документ предусматривает следующие меры по повышению качества услуг:Также в республике создадут Национальное агентство социальной защиты при президенте, его региональные управления, а также центры социальных услуг "Инсон" в районах.Агентство объединит функции шести министерств и образует единый орган. В него войдут Инспекция по медико-социальной экспертизе, центры реабилитации и протезирования, дома-интернаты, пансионаты и санатории, дома малютки и детские дома, спецшколы и другие учреждения.Под контроль агентства с 1 октября перейдет система "Единый реестр социальной защиты", а с 1 января 2025 года Фонд социального страхования.С 1 июля создадут группы социальных работников в центрах "Инсон". Они будут мониторить условия, в которых живут семьи и выявлять реальные потребности граждан. Каждая семья будет иметь свой социальный паспорт.Заявки граждан на оказание социальных услуг и помощи будут направлять ответственным министерствам и ведомствам.Кроме того, каждую пятницу для малообеспеченных, одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью будут проводить благотворительное мероприятие "День милосердия и щедрости".
https://uz.sputniknews.ru/20230603/uzbekistan-pensii-pensionnaya-sistema-izmeneniya-2023-35654759.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/1d/19865908_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_52b233dc62abd3e2c41046638032ed69.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан социальная поддержка социальная защита инсон соцзащита шавкат мирзиёев подписал указ
общество узбекистан социальная поддержка социальная защита инсон соцзащита шавкат мирзиёев подписал указ
Какие изменения ждут сферу соцзащиты в Узбекистане
19:53 03.06.2023 (обновлено: 19:55 03.06.2023)
Система соцпомощи населению будет основана на едином подходе к качеству, доступности и мониторингу услуг.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ
об изменениях в сфере социальной защиты населения.
Документ предусматривает следующие меры по повышению качества услуг:
внедрение профессиональной системы социальной защиты на основе комплексного подхода;
адресность и индивидуальный подход к помощи гражданам;
расширение охвата населения механизмами социальной защиты;
предупреждение попадания семей в тяжелое социальное положение;
создание благоприятной среды для жизни лиц с инвалидностью.
Также в республике создадут Национальное агентство социальной защиты при президенте, его региональные управления, а также центры социальных услуг "Инсон" в районах.
Агентство объединит функции шести министерств и образует единый орган. В него войдут Инспекция по медико-социальной экспертизе, центры реабилитации и протезирования, дома-интернаты, пансионаты и санатории, дома малютки и детские дома, спецшколы и другие учреждения.
Под контроль агентства с 1 октября перейдет система "Единый реестр социальной защиты", а с 1 января 2025 года Фонд социального страхования.
С 1 июля создадут группы социальных работников в центрах "Инсон". Они будут мониторить условия, в которых живут семьи и выявлять реальные потребности граждан. Каждая семья будет иметь свой социальный паспорт.
Заявки граждан на оказание социальных услуг и помощи будут направлять ответственным министерствам и ведомствам.
Кроме того, каждую пятницу для малообеспеченных, одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью будут проводить благотворительное мероприятие "День милосердия и щедрости".