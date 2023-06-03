https://uz.sputniknews.ru/20230603/sotsialnaya-zaschita-uzbekistan-izmeneniya-35657310.html

Какие изменения ждут сферу соцзащиты в Узбекистане

Какие изменения ждут сферу соцзащиты в Узбекистане

Система соцпомощи будет основана на доступности и мониторингу услуг.

2023-06-03T19:53+0500

2023-06-03T19:53+0500

2023-06-03T19:55+0500

общество

социальная защита

социальная поддержка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об изменениях в сфере социальной защиты населения.Документ предусматривает следующие меры по повышению качества услуг:Также в республике создадут Национальное агентство социальной защиты при президенте, его региональные управления, а также центры социальных услуг "Инсон" в районах.Агентство объединит функции шести министерств и образует единый орган. В него войдут Инспекция по медико-социальной экспертизе, центры реабилитации и протезирования, дома-интернаты, пансионаты и санатории, дома малютки и детские дома, спецшколы и другие учреждения.Под контроль агентства с 1 октября перейдет система "Единый реестр социальной защиты", а с 1 января 2025 года Фонд социального страхования.С 1 июля создадут группы социальных работников в центрах "Инсон". Они будут мониторить условия, в которых живут семьи и выявлять реальные потребности граждан. Каждая семья будет иметь свой социальный паспорт.Заявки граждан на оказание социальных услуг и помощи будут направлять ответственным министерствам и ведомствам.Кроме того, каждую пятницу для малообеспеченных, одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью будут проводить благотворительное мероприятие "День милосердия и щедрости".

https://uz.sputniknews.ru/20230603/uzbekistan-pensii-pensionnaya-sistema-izmeneniya-2023-35654759.html

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