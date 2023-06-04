https://uz.sputniknews.ru/20230604/erdogan-obyavil-sostav-kabinet-ministrov-35672972.html

С чистого листа: Эрдоган объявил состав нового Кабмина

С чистого листа: Эрдоган объявил состав нового Кабмина

В составе нового правительства страны — 90% новых имен. На своих местах остались министр здравоохранения и министр культуры и туризма.

2023-06-04T17:23+0500

2023-06-04T17:23+0500

2023-06-04T17:23+0500

турция

реджеп тайип эрдоган

правительство

кабмин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/04/35673201_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_2354c7ecc49f9d760bfcb4046e27197b.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Переизбранный глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового Кабмина страны — в нем практически не осталось прежних министров, а большинство новых обучались в США и Европе, сообщает РИА Новости.ПРОДОЛЖИМ ПУТЬПрезидент решил "продолжить путь" с главой Минздрава, 58-летним Фахреттином Коджа, который на этом посту с 2018 года. Министр продемонстрировал эффективность руководства во время пандемии коронавируса, а также после февральских землетрясений. Свой пост сохранил также министр туризма и культуры — 55-летний Мехмет Нури Эрсой. КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТЫ Вице-президентом Эрдоган назначил 56-летнего Джевдета Йылмаза, который с 2020 года возглавлял комитет по бюджету турецкого парламента. Новым руководителем МИД стал 55-летний Хакан Фидан, ранее он занимал пост главы Национальной разведывательной организации (MİT). Фидан сменил на этом посту Мевлюта Чавушоглу, который был министром более 9 лет, а ныне избран депутатом от провинции Анталья, где он родился. Минфин возглавил 48-летний Алпарслан Байрактар, который до этого работал заместителем главы ведомства.МВД Турции теперь будет руководить губернатор провинции Стамбул 54-летний Али Ерликая. Он сменил на данном посту Сулеймана Сойлу. Новым министром обороны Турции стал 68-летний Яшар Гюлер, бывший начальник Генштаба вооружённых сил. Новым министром финансов и казначейства назначен 56-летний Мехмет Шимшек, который занимал этот пост в 2009-2015 годах. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОКМинтранс возглавил 57-летний Абдулкадир Уралоглу, руководивший с 2018 года Генеральным департаментом автодорог. Руководителем Минторговли Турции стал 59-летний Омер Болат, более 23 лет работавший генеральным координатором строительного концерна Albayrak Group. Во главе министерства промышленности и технологий стал 39-летний Мехмет Фатих Каджыр, занимавший пост заместителя министра.СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОКГлавой Минобразования стал 53-летний Юсуф Текин, пять лет бывший ректором университета AHBV в Анкаре. Министерством спорта и по делам молодежи будет руководить 56-летний Осман Ашкын Бак. Министром градостроительства и окружающей среды стал 66-летний Мехмет Озхасеки, уже занимавший этот пост с 2016 по 2018 год, министром юстиции – 52-летний депутат парламента Йылмаз Тунч, главой Минтруда – 57-летний Ведат Ышыкхан. Министерство лесного и сельского хозяйства возглавил 54-летний Ибрагим Юмаклы, ранее занимавший пост замглавы ведомства.Единственной женщиной в Кабмине стала глава министерства по делам семьи Махинур Гёкташ. 40-летняя уроженка Бельгии, она более 10 лет была послом в Брюсселе, а с 2020 года возглавляла посольство Турции в Алжире.Напомним, что накануне прошла церемония инаугурации Эрдогана после победы во втором туре президентских выборов 28 мая. На мероприятие приехали представители более 70 стран. Среди них лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

турция реджеп тайип эрдоган правительство кабмин в мире