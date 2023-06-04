https://uz.sputniknews.ru/20230604/otnosheniya-son-vliyanie-mnenie-eksperta-35659648.html

Как счастливые отношения влияют на сон – вы этого не ожидали

Как счастливые отношения влияют на сон – вы этого не ожидали

Отношения дарят людям чувство безопасности.

2023-06-04T08:26+0500

2023-06-04T08:26+0500

2023-06-04T08:26+0500

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У людей, состоящих в гармоничных отношениях, более крепкий и качественный сон, рассказала преподаватель психологии в Квинслендском университете Мадлен Спрайсер в беседе с Newsweek.Данный факт объясняется тем, что окситоцин, гормон объятий и любви, влияет на продолжительность фазы быстрого сна.Кроме того, общение с любимыми людьми успокаивает, расслабляет и снижает уровень кортизола.При этом специалист отмечает, что любимый партнер – это только одна из составляющих хорошего сна. Бессонница и хроническая усталость могут быть и у человека в отношениях.

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