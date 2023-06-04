https://uz.sputniknews.ru/20230604/pervaya-aviakompaniya-indiya-polety-uzbekistan-sentyabr-2023-35668666.html
Первая индийская авиакомпания планирует прямые рейсы в Узбекистан
Первая индийская авиакомпания планирует прямые рейсы в Узбекистан
Самолеты из Дели в Ташкент будут летать четыре раза в неделю с сентября 2023 года.
2023-06-04T11:45+0500
2023-06-04T11:45+0500
2023-06-04T11:45+0500
индия
дели
авиакомпания
узбекистан
ташкент
самолет
прямой рейс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/03/32621784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ed3425972f7cc540483f71499a5df42.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Бюджетный индийский авиаперевозчик объявил о расширении своих международных операций, запуская в ближайшие месяцы рейсы в различные города зарубежных государств, включая Ташкент, сообщает ИА “Дунё”.“IndiGo” станет первой индийской авиакомпанией, наладившей воздушные пассажирские перелеты в Узбекистан.Прямые рейсы из Дели в Ташкент планируют осуществлять четыре раза в неделю с сентября текущего года.В планах авиакомпании также полеты в Алматы, Баку, Тбилиси и другие города.Ранее Sputnik сообщал о том, что эмиратская компания WizzAir планирует запустить рейсы Абу-Даби — Бухара — Абу-даби
индия
дели
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/03/32621784_232:318:1982:1631_1920x0_80_0_0_452cd4c4201c331d46fc3f0fd1d67f95.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
индия дели авиакомпания узбекистан ташкент самолет прямой рейс общество
индия дели авиакомпания узбекистан ташкент самолет прямой рейс общество
Первая индийская авиакомпания планирует прямые рейсы в Узбекистан
Самолеты из Дели в Ташкент будут летать четыре раза в неделю с сентября 2023 года.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik
. Бюджетный индийский авиаперевозчик объявил о расширении своих международных операций, запуская в ближайшие месяцы рейсы в различные города зарубежных государств, включая Ташкент, сообщает ИА “Дунё”.
“IndiGo” станет первой индийской авиакомпанией, наладившей воздушные пассажирские перелеты в Узбекистан.
Прямые рейсы из Дели в Ташкент планируют осуществлять четыре раза в неделю с сентября текущего года.
В планах авиакомпании также полеты в Алматы, Баку, Тбилиси и другие города.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что эмиратская компания WizzAir планирует запустить рейсы Абу-Даби — Бухара — Абу-даби