https://uz.sputniknews.ru/20230604/pervaya-aviakompaniya-indiya-polety-uzbekistan-sentyabr-2023-35668666.html

Первая индийская авиакомпания планирует прямые рейсы в Узбекистан

Первая индийская авиакомпания планирует прямые рейсы в Узбекистан

Самолеты из Дели в Ташкент будут летать четыре раза в неделю с сентября 2023 года.

2023-06-04T11:45+0500

2023-06-04T11:45+0500

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индия

дели

авиакомпания

узбекистан

ташкент

самолет

прямой рейс

общество

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Бюджетный индийский авиаперевозчик объявил о расширении своих международных операций, запуская в ближайшие месяцы рейсы в различные города зарубежных государств, включая Ташкент, сообщает ИА “Дунё”.“IndiGo” станет первой индийской авиакомпанией, наладившей воздушные пассажирские перелеты в Узбекистан.Прямые рейсы из Дели в Ташкент планируют осуществлять четыре раза в неделю с сентября текущего года.В планах авиакомпании также полеты в Алматы, Баку, Тбилиси и другие города.Ранее Sputnik сообщал о том, что эмиратская компания WizzAir планирует запустить рейсы Абу-Даби — Бухара — Абу-даби

индия

дели

узбекистан

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