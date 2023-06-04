https://uz.sputniknews.ru/20230604/prognoz-pogody-tashkent-4-iyunya-35659984.html

Погода в Ташкенте на 4 июня — прогноз синоптиков

Погода в Ташкенте на 4 июня — прогноз синоптиков

Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

2023-06-04T08:01+0500

2023-06-04T08:01+0500

2023-06-04T08:01+0500

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность. Осадков не ожидается, передает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 35-37° тепла, а ночью — 20-22° тепла.

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