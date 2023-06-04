https://uz.sputniknews.ru/20230604/prognoz-pogody-tashkent-4-iyunya-35659984.html
Погода в Ташкенте на 4 июня — прогноз синоптиков
Погода в Ташкенте на 4 июня — прогноз синоптиков
Синоптики рассказали о погоде в воскресенье
2023-06-04T08:01+0500
2023-06-04T08:01+0500
2023-06-04T08:01+0500
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прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность. Осадков не ожидается, передает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 35-37° тепла, а ночью — 20-22° тепла.
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общество погода в ташкенте ташкент прогноз погоды
общество погода в ташкенте ташкент прогноз погоды
Погода в Ташкенте на 4 июня — прогноз синоптиков
Какую погоду ждать жителям Ташкенте в воскресенье, рассказали синоптики.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте небольшая облачность. Осадков не ожидается, передает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 35-37° тепла, а ночью — 20-22° тепла.