https://uz.sputniknews.ru/20230604/umid-kamilov-zolotaya-medal-gran-pri-derbi-moskva-35673655.html

Спортсмен-конник из Узбекистана завоевал золотую медаль на соревнованиях в России

Спортсмен-конник из Узбекистана завоевал золотую медаль на соревнованиях в России

Представитель сборной республики Умид Камилов выиграл Гран-при дерби с высотой препятствий до 150 сантиметров.

2023-06-04T21:00+0500

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2023-06-04T21:00+0500

узбекистан

сборная узбекистана

лошади

победа

золотая медаль

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спорт

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Член сборной Узбекистана Умид Камилов на жеребце по кличке Каллеко выиграл Гран-при в состязаниях с высотой препятствий до 150 см на турнире “Maxima Masters Eurasia Cup” в Москве, сообщает НОК.Неплохой результат продемонстрировал также капитан сборной Узбекистана — Бекзод Курбанов (130 см). На лошади по кличке Дерливанг он преодолел заданный маршрут за 60,89 секунды без штрафных очков, войдя в четвёрку лучших.Напомним, что дерби — это главный приз в скаковых и беговых испытаниях лошадей на ипподроме.Ранее Sputnik сообщал, что спортсмены-конники из Узбекистана победив в Кыргызстане в индивидуальной и командной программах, получили путевки на финальные этапы Кубка мира.

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