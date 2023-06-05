https://uz.sputniknews.ru/20230605/ekoturizm-v-uzbekistane-deli-35698870.html

Экотуризм в Узбекистане представили на конференции в Дели

Экотуризм в Узбекистане представили на конференции в Дели

Посол республики рассказал о туристическом потенциале страны и мерах по поддержке отрасли.

2023-06-05T17:30+0500

2023-06-05T17:30+0500

2023-06-05T17:56+0500

узбекистан

индия

дели

туризм

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представили на международной конференции в Дели, сообщает ИА "Дунё".Организатором мероприятия стало одно из ведущих туристических изданий Индии – журнал "Travel Jungles". В конференции приняли участие представители дипломатического корпуса в Дели, ведущих туристических компаний и деловых кругов Индии.Рассказал посол об одном из перспективных направлений туризма в Узбекистане — экологическом туризме. Ахатов подробно остановился на мерах, которые правительство Узбекистана предпринимает для сохранения окружающей среды, озеленения высохшего дна Аральского моря, расширения площади зеленых насаждений и заботе о водоемах.Участники конференции познакомились с условиями, создаваемыми для туристов в Узбекистане, в частности, в специализированном питомнике "Джайрон" в Бухаре, и обсудили перспективы развития экотуризма.

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