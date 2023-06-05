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Экотуризм в Узбекистане представили на конференции в Дели
Экотуризм в Узбекистане представили на конференции в Дели
Посол республики рассказал о туристическом потенциале страны и мерах по поддержке отрасли.
2023-06-05T17:30+0500
2023-06-05T17:30+0500
2023-06-05T17:56+0500
узбекистан
индия
дели
туризм
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представили на международной конференции в Дели, сообщает ИА "Дунё".Организатором мероприятия стало одно из ведущих туристических изданий Индии – журнал "Travel Jungles". В конференции приняли участие представители дипломатического корпуса в Дели, ведущих туристических компаний и деловых кругов Индии.Рассказал посол об одном из перспективных направлений туризма в Узбекистане — экологическом туризме. Ахатов подробно остановился на мерах, которые правительство Узбекистана предпринимает для сохранения окружающей среды, озеленения высохшего дна Аральского моря, расширения площади зеленых насаждений и заботе о водоемах.Участники конференции познакомились с условиями, создаваемыми для туристов в Узбекистане, в частности, в специализированном питомнике "Джайрон" в Бухаре, и обсудили перспективы развития экотуризма.
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узбекистан дели индия конференция туризм экологический туризм экотуризм презентация посол
узбекистан дели индия конференция туризм экологический туризм экотуризм презентация посол
Экотуризм в Узбекистане представили на конференции в Дели
17:30 05.06.2023 (обновлено: 17:56 05.06.2023)
Посол республики рассказал о туристическом потенциале страны и мерах по поддержке отрасли.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Туристический потенциал Узбекистана представили на международной конференции в Дели, сообщает
ИА "Дунё".
Организатором мероприятия стало одно из ведущих туристических изданий Индии – журнал "Travel Jungles". В конференции приняли участие представители дипломатического корпуса в Дели, ведущих туристических компаний и деловых кругов Индии.
"Посол Узбекистана Дилшод Ахатов подробно рассказал о туристическом потенциале нашей страны, предпринимаемых комплексных мерах по поддержке отрасли, созданию благоприятных условий для иностранных туристов, увеличению их потока", — говорится в сообщении агентства.
Рассказал посол об одном из перспективных направлений туризма в Узбекистане — экологическом туризме. Ахатов подробно остановился на мерах, которые правительство Узбекистана предпринимает для сохранения окружающей среды, озеленения высохшего дна Аральского моря, расширения площади зеленых насаждений и заботе о водоемах.
"В последние годы возрастает интерес индийцев к поездкам в Узбекистан, — сказал на конференции представитель Ассоциации туроператоров по выездному туризму Индии (Outbound Tour Operators Association of India) Гурдип Сахни. — Туристы возвращаются домой с большими впечатлениями, говорят, что созданы все возможности для приятного путешествия по стране. У нас налажены тесные отношения с Посольством Узбекистана в этом направлении, и мы верим, что взаимное сотрудничество служит на пользу обеих сторон".
Участники конференции познакомились с условиями, создаваемыми для туристов в Узбекистане, в частности, в специализированном питомнике "Джайрон" в Бухаре, и обсудили перспективы развития экотуризма.