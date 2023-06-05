https://uz.sputniknews.ru/20230605/farmsinez-stroitelstvo-zavoda-v-uzbekistane-35691720.html

Российская фармкомпания обсуждает строительство завода в Узбекистане

Российская фармкомпания обсуждает строительство завода в Узбекистане

Завод в Ташкентской области будет производить противоопухолевые препараты, которые в дальнейшем будут поставлять в Россию.

2023-06-05T14:38+0500

2023-06-05T14:38+0500

2023-06-05T14:53+0500

узбекистан

россия

фармакология

завод

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Российская компания "Фармсинтез" продолжает обсуждать строительство завода с властями Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора узбекистанского агентства по развитию фармацевтической отрасли Улугбека Эгамова.Завод по выпуску противоопухолевых препаратов планируют построить в Ташкентской области.Год назад, в апреле 2022 года, Фармсинтез и Узфармагентство подписали соглашение о строительстве предприятия по производству противоопухолевых средств в Ташкентской области. Планируемый объем инвестиций — $30 млн. По словам Эгамова, российская компания предлагает реализацию в формате "3+7". В течение трех лет строительства завода Россия будет поставлять свои препараты на рынок Узбекистана с заводов в России, а в последующие семь лет — закупать продукцию, локализованную в республике. Группа компаний "Фармсинтез" является одним из крупнейших в России производителем социально значимых лекарств. Портфель препаратов — более 250 наименований. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами: в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени.

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