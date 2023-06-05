https://uz.sputniknews.ru/20230605/farmsinez-stroitelstvo-zavoda-v-uzbekistane-35691720.html
Российская фармкомпания обсуждает строительство завода в Узбекистане
Российская фармкомпания обсуждает строительство завода в Узбекистане
Завод в Ташкентской области будет производить противоопухолевые препараты, которые в дальнейшем будут поставлять в Россию.
2023-06-05T14:38+0500
2023-06-05T14:38+0500
2023-06-05T14:53+0500
узбекистан
россия
фармакология
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/654/21/6542112_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eeb56c76e8edca2695b8409d4b28f5b8.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Российская компания "Фармсинтез" продолжает обсуждать строительство завода с властями Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора узбекистанского агентства по развитию фармацевтической отрасли Улугбека Эгамова.Завод по выпуску противоопухолевых препаратов планируют построить в Ташкентской области.Год назад, в апреле 2022 года, Фармсинтез и Узфармагентство подписали соглашение о строительстве предприятия по производству противоопухолевых средств в Ташкентской области. Планируемый объем инвестиций — $30 млн. По словам Эгамова, российская компания предлагает реализацию в формате "3+7". В течение трех лет строительства завода Россия будет поставлять свои препараты на рынок Узбекистана с заводов в России, а в последующие семь лет — закупать продукцию, локализованную в республике. Группа компаний "Фармсинтез" является одним из крупнейших в России производителем социально значимых лекарств. Портфель препаратов — более 250 наименований. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами: в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/654/21/6542112_188:0:1088:675_1920x0_80_0_0_0ffabb0754651b475b899aadd7faa764.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия фармакология фармакологическая компания фармсинтез завод ташкентская область
узбекистан россия фармакология фармакологическая компания фармсинтез завод ташкентская область
Российская фармкомпания обсуждает строительство завода в Узбекистане
14:38 05.06.2023 (обновлено: 14:53 05.06.2023)
Завод в Ташкентской области будет производить противоопухолевые препараты, которые в дальнейшем будут поставлять в Россию.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Российская компания "Фармсинтез" продолжает обсуждать строительство завода с властями Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора узбекистанского агентства по развитию фармацевтической отрасли Улугбека Эгамова.
Завод по выпуску противоопухолевых препаратов планируют построить в Ташкентской области.
Год назад, в апреле 2022 года, Фармсинтез и Узфармагентство подписали соглашение о строительстве предприятия по производству противоопухолевых средств в Ташкентской области. Планируемый объем инвестиций — $30 млн.
"Проект пока находится в стадии обсуждения. Они ("Фармсинтез" — ред.) предоставили свой проект. Пока этот вопрос рассматривается уполномоченными органами (Узбекистана — ред.) — в минздраве, в правительстве", — сказал Эгамов в кулуарах фармацевтического форума в Ташкенте.
По словам Эгамова, российская компания предлагает реализацию в формате "3+7". В течение трех лет строительства завода Россия будет поставлять свои препараты на рынок Узбекистана с заводов в России, а в последующие семь лет — закупать продукцию, локализованную в республике.
Группа компаний "Фармсинтез" является одним из крупнейших в России производителем социально значимых лекарств. Портфель препаратов — более 250 наименований. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами: в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени.