https://uz.sputniknews.ru/20230605/indeks-plov-may-sena-odna-portsiya-natsionalnyy-blyudo-infografika-35695966.html
Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс самого популярного блюда
Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс самого популярного блюда
В мае 2023 года дороже всего плов стоил в Ташкенте
2023-06-05T18:43+0500
2023-06-05T18:43+0500
2023-06-05T18:54+0500
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плов
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Со значительным отрывом, но на втором месте после столицы Узбекистана по стоимости плова — Джизакская область. Самая бюджетная стоимость порции этого блюда — в Наманганской области. С небольшой разницей в цене его можно попробовать в Каракалпакстане и Навоийской области. Далее плов почти за аналогичную цену Вам предложат в Андижанском и Хорезмском регионах. А вот Ташкентская область, несмотря на близость к столице предлагает главное блюдо узбекской кухни дешевле, чем в Андижане, Джизаке и Хорезме.
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узбекистан ташкент области индекс плов стоимость цена инфографика госкомстат порция блюдо
узбекистан ташкент области индекс плов стоимость цена инфографика госкомстат порция блюдо
Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс самого популярного блюда
18:43 05.06.2023 (обновлено: 18:54 05.06.2023)
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны. В мае 2023 года дороже всего плов стоил в Ташкенте. Подробнее — в нашей инфографике.
Со значительным отрывом, но на втором месте после столицы Узбекистана по стоимости плова — Джизакская область. Самая бюджетная стоимость порции этого блюда — в Наманганской области. С небольшой разницей в цене его можно попробовать в Каракалпакстане и Навоийской области. Далее плов почти за аналогичную цену Вам предложат в Андижанском и Хорезмском регионах. А вот Ташкентская область, несмотря на близость к столице предлагает главное блюдо узбекской кухни дешевле, чем в Андижане, Джизаке и Хорезме.