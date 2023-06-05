https://uz.sputniknews.ru/20230605/indeks-plov-may-sena-odna-portsiya-natsionalnyy-blyudo-infografika-35695966.html

Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс самого популярного блюда

Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс самого популярного блюда

В мае 2023 года дороже всего плов стоил в Ташкенте

2023-06-05T18:43+0500

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Со значительным отрывом, но на втором месте после столицы Узбекистана по стоимости плова — Джизакская область. Самая бюджетная стоимость порции этого блюда — в Наманганской области. С небольшой разницей в цене его можно попробовать в Каракалпакстане и Навоийской области. Далее плов почти за аналогичную цену Вам предложат в Андижанском и Хорезмском регионах. А вот Ташкентская область, несмотря на близость к столице предлагает главное блюдо узбекской кухни дешевле, чем в Андижане, Джизаке и Хорезме.

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