https://uz.sputniknews.ru/20230605/kak-zaschititsya-ot-jary-v-chillyu-26335862.html
Как защититься от жары в чиллю
Как защититься от жары в чиллю
В Узбекистане наступил самый жаркий период лета, в народе называемый чилля. Пик солнечной активности может привести к нежелательным последствиям для здоровья человека. Как защитить себя — в нашей инфографике.
2023-06-05T22:00+0500
2023-06-05T22:00+0500
2023-06-05T22:05+0500
инфографика
жара
узбекистан
здоровье
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Климат в Узбекистане резко континентальный, с жарким летом и очень холодной зимой, а воздух — сухой, уровень влажности минимален. К тому же в последние годы изменения климата привели к аномальной жаркой погоде летом.Такая жара опасна для пожилых людей, больных хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, респираторными, обменными и психическими заболеваниями), отмечают эксперты.Чтобы снизить негативное воздействие высокой температуры, в такое время необходимо соблюдать несколько рекомендаций. Все они представлены в нашей инфографике.
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как защититься от жары чилля узбекистан самый жаркий период пик солнечной активности здоровье человек инфографика
как защититься от жары чилля узбекистан самый жаркий период пик солнечной активности здоровье человек инфографика
Как защититься от жары в чиллю
22:00 05.06.2023 (обновлено: 22:05 05.06.2023)
В Узбекистане вскоре наступит самый жаркий период лета, в народе называемый чилля. Традиционно на это время приходится пик солнечной активности, который может привести к нежелательным последствиям для здоровья человека. Как защитить себя — в нашей инфографике.
Климат в Узбекистане резко континентальный, с жарким летом и очень холодной зимой, а воздух — сухой, уровень влажности минимален. К тому же в последние годы изменения климата привели к аномальной жаркой погоде летом.
Такая жара опасна для пожилых людей, больных хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, респираторными, обменными и психическими заболеваниями), отмечают эксперты.
Чтобы снизить негативное воздействие высокой температуры, в такое время необходимо соблюдать несколько рекомендаций. Все они представлены в нашей инфографике.