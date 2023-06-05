https://uz.sputniknews.ru/20230605/kak-zaschititsya-ot-jary-v-chillyu-26335862.html

Как защититься от жары в чиллю

Как защититься от жары в чиллю

В Узбекистане наступил самый жаркий период лета, в народе называемый чилля. Пик солнечной активности может привести к нежелательным последствиям для здоровья человека. Как защитить себя — в нашей инфографике.

2023-06-05T22:00+0500

2023-06-05T22:00+0500

2023-06-05T22:05+0500

инфографика

жара

узбекистан

здоровье

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Климат в Узбекистане резко континентальный, с жарким летом и очень холодной зимой, а воздух — сухой, уровень влажности минимален. К тому же в последние годы изменения климата привели к аномальной жаркой погоде летом.Такая жара опасна для пожилых людей, больных хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, респираторными, обменными и психическими заболеваниями), отмечают эксперты.Чтобы снизить негативное воздействие высокой температуры, в такое время необходимо соблюдать несколько рекомендаций. Все они представлены в нашей инфографике.

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