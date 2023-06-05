https://uz.sputniknews.ru/20230605/kitay-li-shanfu-ssha-otnosheniya-prognoz-katastrofa-35683467.html

Глава Минобороны Китая предупредил о будущей катастрофе

Глава Минобороны Китая предупредил о будущей катастрофе

Ли Шанфу прогнозирует возможную катастрофу в отношениях с Соединенными Штатами

2023-06-05T12:02+0500

2023-06-05T12:02+0500

2023-06-05T12:02+0500

китай

сша

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ли шанфу

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Конфликт Китая и США станет "невыносимой катастрофой" для всего мира, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу , сообщает РИА Новости с ссылкой на агентство Reuters.Такое заявление глава оборонного ведомства КНР сделал на ежегодном азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла".Также он отметил, что Китай предпочитает диалог, а не конфронтацию с США, несмотря на то, что две страны во многом отличаются.При этом он добавил, что мир достаточно велик, чтобы Китай и США могли развиваться вместе.3 июня стало известно об инциденте в Тайваньском проливе между китайским и американским военными кораблями. Как сообщили ВМС США, военный корабль КНР совершал "небезопасные" маневры вблизи эсминца USS Chung-Hoon на расстоянии менее 150 м. В результате корабль ВМС НОАК "пронесся перед носом" американского эсминца, которому пришлось "изменить курс и сбавить скорость".Комментируя этот инцидент, Ли Шанфу заявил, что иностранные военные корабли и самолеты заходят в районы, прилегающие к территории Китая, не для мирного прохода, а для провокаций. По его словам, Пекин не против мирного прохода иностранных судов, если это не будут использовать в качестве предлога для гегемонии в судоходстве.В последнее время отношения между США и Китаем сильно натянуты из-за ситуации вокруг Тайваня, территориальных споров в Южно-Китайском море и ограничениями президента Джо Байдена на экспорт полупроводниковых микросхем.Ранее Sputnik сообщал о том, что ежегодная конференция "Диалог Шангри-Ла" ознаменовалась дипломатическим скандалом, устроенным Китаем.

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