https://uz.sputniknews.ru/20230605/kyrgyzstan-ostraya-nexvatka-voda-prichina-35691138.html
В Кыргызстане наблюдают острую нехватку воды — причины
В Кыргызстане наблюдают острую нехватку воды — причины
Из-за дефицита воды в Бишкеке временно закрыли часть бань, автомоек и бассейнов
2023-06-05T14:41+0500
2023-06-05T14:41+0500
2023-06-05T14:56+0500
кыргызстан
бишкек
вода
пресная вода
дефицит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/05/35691910_0:81:2560:1521_1920x0_80_0_0_cb68d1b73af2c8a07a09d6699c48a631.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. По данным Минсельхоза Кыргызстана из-за низких температур ледники таяли медленно. Это привело к тому, что в апреле-мае сток воды по реке Аламедин был в 3-4 раза меньше нормы. Однако в последние дни ночная температура повышается. Министерство надеется, что проблемы с водой скоро решатся, сообщает Sputnik Кыргызстан. Ранее сообщалось, что из-за дефицита воды в Бишкеке временно закрыли часть бань, автомоек и бассейнов.По словам властей, сейчас в городе 270,3 тысячи абонентов (в прошлом году было 263,2 тысячи). Растет как количество населения, так и объем потребления воды.На фоне нехватки воды в столице Кыргызстана городская мэрия обратилась к бишкекчанам с призывом экономить воду:
бишкек
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/05/35691910_418:201:2114:1473_1920x0_80_0_0_6b18a070c1f29c3761127d86c7fd69e2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан бишкек дефицит вода нехватка минсельхоз река аламедин сток городская мэрия
кыргызстан бишкек дефицит вода нехватка минсельхоз река аламедин сток городская мэрия
В Кыргызстане наблюдают острую нехватку воды — причины
14:41 05.06.2023 (обновлено: 14:56 05.06.2023)
Из-за дефицита воды в Бишкеке временно закрыли часть бань, автомоек и бассейнов.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
По данным Минсельхоза Кыргызстана из-за низких температур ледники таяли медленно. Это привело к тому, что в апреле-мае сток воды по реке Аламедин был в 3-4 раза меньше нормы. Однако в последние дни ночная температура повышается. Министерство надеется, что проблемы с водой скоро решатся, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Ранее
сообщалось, что из-за дефицита воды в Бишкеке временно закрыли часть бань, автомоек и бассейнов.
По словам властей, сейчас в городе 270,3 тысячи абонентов (в прошлом году было 263,2 тысячи). Растет как количество населения, так и объем потребления воды.
На фоне нехватки воды в столице Кыргызстана городская мэрия обратилась к бишкекчанам с призывом экономить воду:
закройте кран во время мытья посуды или чистки зубов. Постоянно текущая вода в кране может потеряться впустую. Закрытие крана во время этих простых процедур сэкономит много воды;
используйте полную емкость стиральной и посудомоечной машин. Запуск этих устройств с полным набором грязной одежды или посуды позволяет использовать воду эффективно;
если есть утечка воды в доме или в районе вашего жилища, необходимо ее устранить или вызвать специалистов.