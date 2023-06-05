https://uz.sputniknews.ru/20230605/kyrgyzstan-ostraya-nexvatka-voda-prichina-35691138.html

В Кыргызстане наблюдают острую нехватку воды — причины

В Кыргызстане наблюдают острую нехватку воды — причины

Из-за дефицита воды в Бишкеке временно закрыли часть бань, автомоек и бассейнов

2023-06-05T14:41+0500

2023-06-05T14:41+0500

2023-06-05T14:56+0500

кыргызстан

бишкек

вода

пресная вода

дефицит

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. По данным Минсельхоза Кыргызстана из-за низких температур ледники таяли медленно. Это привело к тому, что в апреле-мае сток воды по реке Аламедин был в 3-4 раза меньше нормы. Однако в последние дни ночная температура повышается. Министерство надеется, что проблемы с водой скоро решатся, сообщает Sputnik Кыргызстан. Ранее сообщалось, что из-за дефицита воды в Бишкеке временно закрыли часть бань, автомоек и бассейнов.По словам властей, сейчас в городе 270,3 тысячи абонентов (в прошлом году было 263,2 тысячи). Растет как количество населения, так и объем потребления воды.На фоне нехватки воды в столице Кыргызстана городская мэрия обратилась к бишкекчанам с призывом экономить воду:

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