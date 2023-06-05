https://uz.sputniknews.ru/20230605/novyy-plyaj-v-tashkente--video-35714734.html
Как выглядит новый пляж в Ташкенте — видео
Как выглядит новый пляж в Ташкенте — видео
Благоустроенный пляж расположен в парке "Янги Узбекистон".
2023-06-05T19:51+0500
2023-06-05T19:51+0500
2023-06-05T19:51+0500
узбекистан
ташкент
парк
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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В парке "Янги Узбекистон" открылся новый песчаный пляж.Здесь посетителей ждут мягкий песок, шезлонги, зонты, душевые, раздевалки и медпункт, передает корреспондент Sputnik.Пляж открыт для посещения с 10.00 до 22.00.Как выглядит новый пляж – смотрите в нашем видео.
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узбекистан ташкент янги узбекистон пляж
узбекистан ташкент янги узбекистон пляж
Как выглядит новый пляж в Ташкенте — видео
Благоустроенный пляж расположен в парке "Янги Узбекистон".
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В парке "Янги Узбекистон" открылся новый песчаный пляж.
Здесь посетителей ждут мягкий песок, шезлонги, зонты, душевые, раздевалки и медпункт, передает корреспондент Sputnik.
Пляж открыт для посещения с 10.00 до 22.00.
Как выглядит новый пляж – смотрите в нашем видео.