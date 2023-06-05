https://uz.sputniknews.ru/20230605/prognoz-pogoda-tashkent-pyatoye-iyunya-2023-35671557.html

Какой будет погода в Ташкенте 5 июня

Какой будет погода в Ташкенте 5 июня

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в первый день новой рабочей недели.

2023-06-05T08:00+0500

2023-06-05T08:00+0500

2023-06-05T08:00+0500

погода

погода в ташкенте

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

общество

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность. Осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью — 20-22° тепла. А днем столбик термометра поднимется до 35-37° выше нуля.

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