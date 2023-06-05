https://uz.sputniknews.ru/20230605/svo-nastuplenie-vsu-po-standartam-nato-spotknulos-35715636.html

СВО: наступление ВСУ по стандартам НАТО споткнулось на пяти направлениях

СВО: наступление ВСУ по стандартам НАТО споткнулось на пяти направлениях

Группировка российских войск в зоне СВО по-прежнему эффективно уничтожает позиции, объекты, резервы и ресурсы ВСУ – на линии фронта и на всей территории оперативного тыла противника.

2023-06-05T21:00+0500

2023-06-05T21:00+0500

2023-06-05T21:06+0500

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Украинская армия пытается наступать и наносить отвлекающие удары на нескольких направлениях, несет значительные потери, и не оправдывает надежд Запада на триумфальный Drang nach Osten.Российские войска за минувшие сутки (4 июня) на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении отразили наступление ВСУ, организованное силами восьми батальонов (до 4000 человек и несколько десятков танков). Ни на одном из участков задачу прорыва противник не выполнил, и потерял безвозвратно более 250 бойцов, 16 танков, три БМП, 21 боевую бронированную машину.Активность украинских войск на других участках 1000-километровой линии фронта погашена артиллерийским огнем – разведка боем не достигла поставленных целей. На Краснолиманском направлении артиллерия и авиация ВС России обратили в бегство подразделения двух механизированных бригад ВСУ (63-й и 67-й) и одной (5-й) бригады Нацгвардии.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности начать "контрнаступление", и потерять в нем большое количество солдат. Стратеги НАТО на перспективу определяют началом "контрнаступления" некий видимый результат активности украинских войск на одном из направлений. Прогнозируют динамичный характер и несколько волн активных действий цикличностью 72-96 часов – время, за которое атакующий войсковой эшелон полностью выдыхается или уничтожается. В Пентагоне надеются, что ВСУ смогут "подвинуть российскую оборону", и развить успех – даже без американских танков и самолетов F-16.Обстановка на украинском ТВД ничем не подтверждает реалистичность таких оценок и планов. На Западе и на проамериканском Востоке заканчиваются оружие и боеприпасы для киевского режима – это серьезнейшая, и нерешаемая в ближайшие годы проблема.ВС России усиливают огневое поражение подразделений ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации и Днепропетровске. Комбинированными ударами эффективно уничтожаются военные объекты противника в Киевской, Харьковской, Кировоградской, Сумской областях. Российские штурмовые отряды успешно продвигаются в Марьинке – освобождено более 70 процентов территории города. И еще до развертывания "масштабного контрнаступления" ВСУ американцев поразила скорость "нейтрализации" марионеточной украинской армии российскими тяжелыми огнеметными системами ТОС-1 "Солнцепек".Гуще трава – легче коситьВ дополнение ко всем неприятностям Запада, российский ОПК демонстрирует фантастический уровень эффективности – за пять месяцев 2023 года выпущено более 600 новых танков Т-90М. Заметим, ВСУ за полгода получили лишь 60 старых немецких "Леопардов" – это ровесники советских танков Т-54 и Т-55.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN отметил, что контрнаступление ВСУ может помочь Киеву овладеть "стратегически важной территорией", которую сейчас контролирует Россия. Вместе с тем кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший посол в ООН Никки Хейли заявила о высокой вероятности мировой войны в ситуации, если "Украина выйдет из войны против Москвы", и призвала союзников продолжать снабжать Украину оружием. Хейли просто лжет: "Россия сказала, что следующими будут Польша и страны Балтии", и такая позиция отражает степень панических настроений в Вашингтоне.На Западе растут опасения глобального поражения на украинском ТВД. Североатлантический альянс тайно и явно дистанцируется от проблем, связанных с приемом Украины и прямым военным конфликтом с Россией. Предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе не обещает Киеву ничего хорошего. Немецкий политолог Вольф Меркель отметил, что сейчас Россия сильна как никогда, и подсчитал: солдаты ВСУ закончатся раньше, чем оружие Запада. А в альянсе и без Украины хватает "мертвых душ", то есть чисто символических членов вроде Черногории и Северной Македонии с оборонными бюджетами в пределах 100 млн долларов в год.Британская газета The Times отмечает, что ожидаемое на Западе контрнаступление ВСУ является "непредсказуемой войной" и "гигантской неопределенностью". Особенно с учетом втягивания в провокационные попытки прорыва украинских ДРГ в Белгородскую область польских наемников, использования в этих рейдах американской военной техники и бельгийского вооружения.Соединенным Штатам и НАТО сложно смириться с реальностью, в которой даже самый благоприятный для Запада исход объявленного украинского "контрнаступления" не станет решением конфликта, и не остановит российскую спецоперацию до ее логического (исторического) завершения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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