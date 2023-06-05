https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-kashkadarya-damas-avariya-obryv-pogibshiye-35678632.html
В Кашкадарье с обрыва сорвался Damas — трое погибли
В Кашкадарье с обрыва сорвался Damas — трое погибли
В результате ДТП, произошедшего из-за неосторожности водителя, трое пассажиров погибли, еще стольких же госпитализировали с различными травмами.
2023-06-05T11:44+0500
2023-06-05T11:44+0500
2023-06-05T11:44+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
авария
дтп
автомобиль
происшествия
общество
мчс узбекистана
пассажиры
гибель
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Камашинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана автомобиль Damas упал с обрыва, сообщила пресс-служба МЧС.По информации ведомства, ДТП произошло 4 июня около 07.20 на 38-м км автодороги “Майданак — Кызылтепа”, которая проходит через село "Кон" и махаллю “Каттаура”. Из-за неосторожности водителя машина вылетела с дороги и сорвалась вниз.В результате погибли три человека, которые находились в машине, еще троих граждан госпитализировали в районную больницу с различными травмами.На место происшествия прибыли спасатели МЧС, глава районной администрации и представители профильных организаций, которые провели аварийно-спасательные работы.В настоящее время по данному факту проводят следственные действия.
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узбекистан кашкадарьинская область авария дтп автомобиль происшествия общество мчс узбекистана пассажиры гибель госпитализация
узбекистан кашкадарьинская область авария дтп автомобиль происшествия общество мчс узбекистана пассажиры гибель госпитализация
В Кашкадарье с обрыва сорвался Damas — трое погибли
В результате ДТП, произошедшего из-за неосторожности водителя, трое пассажиров погибли, еще стольких же госпитализировали с различными травмами.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
В Камашинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана автомобиль Damas упал с обрыва, сообщила пресс-служба МЧС.
По информации ведомства, ДТП произошло 4 июня около 07.20 на 38-м км автодороги “Майданак — Кызылтепа”, которая проходит через село "Кон" и махаллю “Каттаура”. Из-за неосторожности водителя машина вылетела с дороги и сорвалась вниз.
В результате погибли три человека, которые находились в машине, еще троих граждан госпитализировали в районную больницу с различными травмами.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС, глава районной администрации и представители профильных организаций, которые провели аварийно-спасательные работы.
В настоящее время по данному факту проводят следственные действия.