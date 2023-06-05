https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-kashkadarya-damas-avariya-obryv-pogibshiye-35678632.html

В Кашкадарье с обрыва сорвался Damas — трое погибли

В Кашкадарье с обрыва сорвался Damas — трое погибли

В результате ДТП, произошедшего из-за неосторожности водителя, трое пассажиров погибли, еще стольких же госпитализировали с различными травмами.

2023-06-05T11:44+0500

2023-06-05T11:44+0500

2023-06-05T11:44+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

авария

дтп

автомобиль

происшествия

общество

мчс узбекистана

пассажиры

гибель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/1c/16092355_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20867c971275cd7addb3650828e48983.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Камашинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана автомобиль Damas упал с обрыва, сообщила пресс-служба МЧС.По информации ведомства, ДТП произошло 4 июня около 07.20 на 38-м км автодороги “Майданак — Кызылтепа”, которая проходит через село "Кон" и махаллю “Каттаура”. Из-за неосторожности водителя машина вылетела с дороги и сорвалась вниз.В результате погибли три человека, которые находились в машине, еще троих граждан госпитализировали в районную больницу с различными травмами.На место происшествия прибыли спасатели МЧС, глава районной администрации и представители профильных организаций, которые провели аварийно-спасательные работы.В настоящее время по данному факту проводят следственные действия.

узбекистан

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кашкадарьинская область авария дтп автомобиль происшествия общество мчс узбекистана пассажиры гибель госпитализация