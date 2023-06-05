https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-zavershit-chempionat-mira-taekvondo-chetyrye-medali-35675908.html
Узбекистанцы завершили чемпионат мира по таэквондо с четырьмя медалями
Узбекистанцы завершили чемпионат мира по таэквондо с четырьмя медалями
В столице Азербайджана Баку завершился чемпионат мира по таэквондо
2023-06-05T08:51+0500
2023-06-05T08:51+0500
2023-06-05T08:56+0500
узбекистан
спорт
таэквондо
азербайджан
баку
медали
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана повторила свой рекорд по количеству медалей, завоёванных на мировых первенствах. В Баку (Азербайджан) спортсмены завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые награды, сообщает НОК. Светлана Осипова, которая второй раз подряд дошла до финала чемпионатов мира в весовой категории +73 кг среди женщин, завоевала серебро. Феруза Содикова в весовой категории до 62 кг выиграла бронзу.Олимпийский чемпион Токио-2020 Улугбек Рашитов впервые поднялся на пьедестал почёта мирового первенства. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг. Дебютировавший на этом чемпионате Омонжон Отажонов занял третье место в весовой категории до 54 кг.Таким образом, результаты узбекистанцев следующие:Впереди у спортсменов — Летние Азиатские игры 2022 года в китайском Ханчжоу и Олимпийские игры-2024 в Париже.
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узбекистан азербайджан баку чемпионат мира таэквондо медали серебро бронза светлана осипова феруза содикова токио-2020 улугбек рашитов омонжон отажонов летние азиатские игры ханчжоу олимпийские игры-2024 париж
узбекистан азербайджан баку чемпионат мира таэквондо медали серебро бронза светлана осипова феруза содикова токио-2020 улугбек рашитов омонжон отажонов летние азиатские игры ханчжоу олимпийские игры-2024 париж
Узбекистанцы завершили чемпионат мира по таэквондо с четырьмя медалями
08:51 05.06.2023 (обновлено: 08:56 05.06.2023)
В столице Азербайджана Баку завершился чемпионат мира по таэквондо.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Сборная Узбекистана повторила свой рекорд по количеству медалей, завоёванных на мировых первенствах. В Баку (Азербайджан) спортсмены завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые награды, сообщает НОК
.
Светлана Осипова, которая второй раз подряд дошла до финала чемпионатов мира в весовой категории +73 кг среди женщин, завоевала серебро.
Феруза Содикова в весовой категории до 62 кг выиграла бронзу.
Олимпийский чемпион Токио-2020 Улугбек Рашитов впервые поднялся на пьедестал почёта мирового первенства. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг.
Дебютировавший на этом чемпионате Омонжон Отажонов занял третье место в весовой категории до 54 кг.
Таким образом, результаты узбекистанцев следующие:
серебро
:
+ 73 кг: Светлана Осипова
бронза
:
-62 кг: Феруза Содикова
-54 кг: Омонжон Отажонов
-68 кг: Улугбек Рашитов.
Впереди у спортсменов — Летние Азиатские игры 2022 года в китайском Ханчжоу и Олимпийские игры-2024 в Париже.