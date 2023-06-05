https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-zavershit-chempionat-mira-taekvondo-chetyrye-medali-35675908.html

Узбекистанцы завершили чемпионат мира по таэквондо с четырьмя медалями

Узбекистанцы завершили чемпионат мира по таэквондо с четырьмя медалями

В столице Азербайджана Баку завершился чемпионат мира по таэквондо

2023-06-05T08:51+0500

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2023-06-05T08:56+0500

узбекистан

спорт

таэквондо

азербайджан

баку

медали

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана повторила свой рекорд по количеству медалей, завоёванных на мировых первенствах. В Баку (Азербайджан) спортсмены завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые награды, сообщает НОК. Светлана Осипова, которая второй раз подряд дошла до финала чемпионатов мира в весовой категории +73 кг среди женщин, завоевала серебро. Феруза Содикова в весовой категории до 62 кг выиграла бронзу.Олимпийский чемпион Токио-2020 Улугбек Рашитов впервые поднялся на пьедестал почёта мирового первенства. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг. Дебютировавший на этом чемпионате Омонжон Отажонов занял третье место в весовой категории до 54 кг.Таким образом, результаты узбекистанцев следующие:Впереди у спортсменов — Летние Азиатские игры 2022 года в китайском Ханчжоу и Олимпийские игры-2024 в Париже.

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