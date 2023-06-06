https://uz.sputniknews.ru/20230606/eksperty-rudn-provodit-shkoly-russkogo-yazyka-v-uzbekistane-35767186.html
Эксперты РУДН проводит школы русского языка в Узбекистане
Эксперты РУДН проводит школы русского языка в Узбекистане
Две недели специалисты из России будут проводить занятия для школьников и студентов, а также курсы повышения квалификации для учителей русского языка в Бухаре и Ташкенте.
2023-06-06T21:27+0500
2023-06-06T21:27+0500
2023-06-06T21:27+0500
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ташкент
бухара
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русский язык
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Узбекистане стартовали летние школы русского языка. Семинары, мастер-классы и педагогические мастерские в них ведут специалисты из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.Участие в школах примут более 200 школьников, студентов и педагогов Узбекистана, рассказали в пресс-службе российского Министерства науки и высшего образования.Занятия будут проходить на базе средней школы "Одноклассники" в Бухаре, Бухарского государственного педагогического института, Бухарского областного центра обучения педагогов новым методикам и Ташкентской медицинской академии.Российские специалисты в течение двух недель будут проводить занятия по развитию системной грамотности и лингвокультурологии, а также по теоретическим и методическим особенностям преподавания русского языка в системе высшего образования Узбекистана.Летние школы русского языка в Узбекистане проходят с 5 по 18 июня 2023 года в рамках цикла мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, посвященных Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ.
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узбекистан ташкент бухара летние школы русского языка россия министерство науки высшего образования российский университет дружбы народов рудн обучение русскому языку
узбекистан ташкент бухара летние школы русского языка россия министерство науки высшего образования российский университет дружбы народов рудн обучение русскому языку
Эксперты РУДН проводит школы русского языка в Узбекистане
Две недели специалисты из России будут проводить занятия для школьников и студентов, а также курсы повышения квалификации для учителей русского языка в Бухаре и Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Узбекистане стартовали летние школы русского языка. Семинары, мастер-классы и педагогические мастерские в них ведут специалисты из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
Участие в школах примут более 200 школьников, студентов и педагогов Узбекистана, рассказали в пресс-службе российского Министерства науки и высшего образования.
Занятия будут проходить на базе средней школы "Одноклассники" в Бухаре, Бухарского государственного педагогического института, Бухарского областного центра обучения педагогов новым методикам и Ташкентской медицинской академии.
Российские специалисты в течение двух недель будут проводить занятия по развитию системной грамотности и лингвокультурологии, а также по теоретическим и методическим особенностям преподавания русского языка в системе высшего образования Узбекистана.
"Программа предусматривает обучение учеников начальной школы, учеников средней школы, школьных учителей, студентов филологических факультетов, студентов нефилологических специальностей, преподавателей высших учебных учреждений", - уточнили в министерстве.
Летние школы русского языка в Узбекистане проходят с 5 по 18 июня 2023 года в рамках цикла мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, посвященных Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ.