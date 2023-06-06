https://uz.sputniknews.ru/20230606/eksperty-rudn-provodit-shkoly-russkogo-yazyka-v-uzbekistane-35767186.html

Эксперты РУДН проводит школы русского языка в Узбекистане

Эксперты РУДН проводит школы русского языка в Узбекистане

Две недели специалисты из России будут проводить занятия для школьников и студентов, а также курсы повышения квалификации для учителей русского языка в Бухаре и Ташкенте.

2023-06-06T21:27+0500

2023-06-06T21:27+0500

2023-06-06T21:27+0500

узбекистан

ташкент

бухара

россия

рудн

русский язык

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Узбекистане стартовали летние школы русского языка. Семинары, мастер-классы и педагогические мастерские в них ведут специалисты из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.Участие в школах примут более 200 школьников, студентов и педагогов Узбекистана, рассказали в пресс-службе российского Министерства науки и высшего образования.Занятия будут проходить на базе средней школы "Одноклассники" в Бухаре, Бухарского государственного педагогического института, Бухарского областного центра обучения педагогов новым методикам и Ташкентской медицинской академии.Российские специалисты в течение двух недель будут проводить занятия по развитию системной грамотности и лингвокультурологии, а также по теоретическим и методическим особенностям преподавания русского языка в системе высшего образования Узбекистана.Летние школы русского языка в Узбекистане проходят с 5 по 18 июня 2023 года в рамках цикла мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, посвященных Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ.

узбекистан

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