https://uz.sputniknews.ru/20230606/emomali-raxmon-vstrecha-pravleniye-mejdunarodnyy-fond-spaseniye-aral-35734378.html
Эмомали Рахмон встретился с членами правления Международного фонда спасения Арала
Эмомали Рахмон встретился с членами правления Международного фонда спасения Арала
Глава Таджикистана поздравил их с 30-летием создания фонда и призвал укреплять взаимодействие между странами-членами МФСА
2023-06-06T13:22+0500
2023-06-06T13:22+0500
2023-06-06T13:22+0500
душанбе
эмомали рахмон
президент
таджикистан
встреча
фонд
аральское море
экология
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. О встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с членами правления Международного фонда спасения Арала (МФСА) сообщает пресс-служба лидера республики.Рахмон поздравил участников встречи с 30-летием создания МФСА, отметив роль фонда в решении экологических проблем. По его словам, сотрудничество в области водно-энергетических ресурсов находится под постоянным вниманием глав государств Центральной Азии. В этом контексте Рахмон предложил укреплять взаимодействие в области использования водных ресурсов, особенно в сфере сельского хозяйства, внедрения водосберегающих технологий и методов ирригации.Также речь шла об активизации работы с инвесторами и партнерами по развитию, проявляющими интерес к МФСАКак сообщает Sputnik Таджикистан, помимо международной конференции в честь 30-летия Международного фонда спасения Арала, которая проходит в Душанбе с 5 по 7 июня, 14-15 сентября состоится заседание президентов стран-учредителей данного фонда.
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душанбе эмомали рахмон президент таджикистан встреча фонд аральское море экология
душанбе эмомали рахмон президент таджикистан встреча фонд аральское море экология
Эмомали Рахмон встретился с членами правления Международного фонда спасения Арала
Глава Таджикистана поздравил их с 30-летием создания фонда и призвал укреплять взаимодействие между странами-членами МФСА.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
О встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с членами правления Международного фонда спасения Арала (МФСА) сообщает пресс-служба
лидера республики.
Рахмон поздравил участников встречи с 30-летием создания МФСА, отметив роль фонда в решении экологических проблем.
По его словам, сотрудничество в области водно-энергетических ресурсов находится под постоянным вниманием глав государств Центральной Азии. В этом контексте Рахмон предложил укреплять взаимодействие в области использования водных ресурсов, особенно в сфере сельского хозяйства, внедрения водосберегающих технологий и методов ирригации.
Также речь шла об активизации работы с инвесторами и партнерами по развитию, проявляющими интерес к МФСА
Как сообщает Sputnik Таджикистан,
помимо международной конференции в честь 30-летия Международного фонда спасения Арала, которая проходит в Душанбе с 5 по 7 июня, 14-15 сентября состоится заседание президентов стран-учредителей данного фонда.