https://uz.sputniknews.ru/20230606/emomali-raxmon-vstrecha-pravleniye-mejdunarodnyy-fond-spaseniye-aral-35734378.html

Эмомали Рахмон встретился с членами правления Международного фонда спасения Арала

Эмомали Рахмон встретился с членами правления Международного фонда спасения Арала

Глава Таджикистана поздравил их с 30-летием создания фонда и призвал укреплять взаимодействие между странами-членами МФСА

2023-06-06T13:22+0500

2023-06-06T13:22+0500

2023-06-06T13:22+0500

душанбе

эмомали рахмон

президент

таджикистан

встреча

фонд

аральское море

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35738915_0:238:3077:1969_1920x0_80_0_0_7c2fac979573a74c2c6a05a70720272d.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. О встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с членами правления Международного фонда спасения Арала (МФСА) сообщает пресс-служба лидера республики.Рахмон поздравил участников встречи с 30-летием создания МФСА, отметив роль фонда в решении экологических проблем. По его словам, сотрудничество в области водно-энергетических ресурсов находится под постоянным вниманием глав государств Центральной Азии. В этом контексте Рахмон предложил укреплять взаимодействие в области использования водных ресурсов, особенно в сфере сельского хозяйства, внедрения водосберегающих технологий и методов ирригации.Также речь шла об активизации работы с инвесторами и партнерами по развитию, проявляющими интерес к МФСАКак сообщает Sputnik Таджикистан, помимо международной конференции в честь 30-летия Международного фонда спасения Арала, которая проходит в Душанбе с 5 по 7 июня, 14-15 сентября состоится заседание президентов стран-учредителей данного фонда.

душанбе

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

душанбе эмомали рахмон президент таджикистан встреча фонд аральское море экология