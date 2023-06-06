Погода в Узбекистане на 6 июня — прогноз
На территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область — ночью 20-25° тепла, днем 36-41° тепла;
Бухарская и Навоийская области — ночью 20-25° тепла, по пустынной зоне до +28°, днем 37-42° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 20-25° тепла, днем 37-42° тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — ночью 20-25° тепла, днем 37-42° тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — ночью 15-20° тепла, днем 34-39° тепла;
горные районы республики — небольшая, местами переменная облачность, без осадков, температура ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла.