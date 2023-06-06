https://uz.sputniknews.ru/20230606/pogoda-uzbekistan-iyun-prognoz-35698988.html

Погода в Узбекистане на 6 июня — прогноз

Погода в Узбекистане на 6 июня — прогноз

На территории республики ожидается переменная облачность, без осадков

2023-06-06T05:00+0500

2023-06-06T05:00+0500

2023-06-06T05:00+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

горы

каракалпакстан

хорезмская область

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

узбекистан

каракалпакстан

хорезмская область

ташкентская область

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