https://uz.sputniknews.ru/20230606/registratsiya-doverennyy-litso-kandidat-prezident-uzbekistan-35728399.html
ЦИК Узбекистана зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты
ЦИК Узбекистана зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты
Каждый кандидат в президенты вправе иметь до пятнадцати доверенных лиц. 06.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-06T11:31+0500
2023-06-06T11:31+0500
2023-06-06T12:35+0500
узбекистан
выборы президента узбекистана — 2023
цик узбекистана
заседание
выборы президента
улугбек иноятов
шавкат мирзиёев
робахон махмудова
абдушукур хамзаев
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты. Об этом стало известно на очередном заседании ЦИК. Так, в ходе заседания зарегистрированы представители Улугбека Иноятова от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавката Мирзиёева от Либерально-демократической партии Узбекистана, Робахон Махмудовой от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" и Абдушукура Хамзаева от Экологической партии Узбекистана.В частности, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.Доверенные лица кандидата в президенты по его представлению регистрируются Центральной избирательной комиссией, которая выдает им соответствующие удостоверения.Доверенное лицо:По словам руководителя секретариата ЦИК Худоера Маматова, кандидат в любое время до выборов может лишить свое доверенное лицо полномочий и заменить его, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию. Доверенное лицо в любое время вправе сложить свои полномочия.
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узбекистан, цик узбекистана, заседание, выборы президента, улугбек иноятов, шавкат мирзиёев, робахон махмудова, абдушукур хамзаев
узбекистан, цик узбекистана, заседание, выборы президента, улугбек иноятов, шавкат мирзиёев, робахон махмудова, абдушукур хамзаев
ЦИК Узбекистана зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты
11:31 06.06.2023 (обновлено: 12:35 06.06.2023)
Каждый кандидат в президенты вправе иметь до пятнадцати доверенных лиц.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты. Об этом стало известно на очередном заседании ЦИК.
Так, в ходе заседания зарегистрированы представители Улугбека Иноятова от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавката Мирзиёева от Либерально-демократической партии Узбекистана, Робахон Махмудовой от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" и Абдушукура Хамзаева от Экологической партии Узбекистана.
В частности, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
Доверенные лица кандидата в президенты по его представлению регистрируются Центральной избирательной комиссией, которая выдает им соответствующие удостоверения.
помогает кандидату в проведении избирательной кампании;
ведет агитацию за избрание кандидата;
представляет интересы кандидата во взаимоотношениях с государственными органами и общественными объединениями, избирательными комиссиями.
По словам руководителя секретариата ЦИК Худоера Маматова, кандидат в любое время до выборов может лишить свое доверенное лицо полномочий и заменить его, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию. Доверенное лицо в любое время вправе сложить свои полномочия.