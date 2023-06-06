https://uz.sputniknews.ru/20230606/registratsiya-doverennyy-litso-kandidat-prezident-uzbekistan-35728399.html

ЦИК Узбекистана зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты

ЦИК Узбекистана зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты

Каждый кандидат в президенты вправе иметь до пятнадцати доверенных лиц. 06.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-06T11:31+0500

2023-06-06T11:31+0500

2023-06-06T12:35+0500

узбекистан

выборы президента узбекистана — 2023

цик узбекистана

заседание

выборы президента

улугбек иноятов

шавкат мирзиёев

робахон махмудова

абдушукур хамзаев

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты. Об этом стало известно на очередном заседании ЦИК. Так, в ходе заседания зарегистрированы представители Улугбека Иноятова от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавката Мирзиёева от Либерально-демократической партии Узбекистана, Робахон Махмудовой от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" и Абдушукура Хамзаева от Экологической партии Узбекистана.В частности, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.Доверенные лица кандидата в президенты по его представлению регистрируются Центральной избирательной комиссией, которая выдает им соответствующие удостоверения.Доверенное лицо:По словам руководителя секретариата ЦИК Худоера Маматова, кандидат в любое время до выборов может лишить свое доверенное лицо полномочий и заменить его, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию. Доверенное лицо в любое время вправе сложить свои полномочия.

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узбекистан, цик узбекистана, заседание, выборы президента, улугбек иноятов, шавкат мирзиёев, робахон махмудова, абдушукур хамзаев