https://uz.sputniknews.ru/20230606/rf-sng-obmen-dannymi-radiatsionnogo-monitoringa-35716879.html

Россия будет обмениваться данными радиационного мониторинга со странами СНГ

Россия будет обмениваться данными радиационного мониторинга со странами СНГ

Государства Содружества будут обмениваться данными в том числе при угрозе переноса радиоактивных веществ из третьих государств.

2023-06-06T07:00+0500

2023-06-06T07:00+0500

2023-06-06T07:00+0500

россия

снг

радиация

правительство рф

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Россия планирует подписать со странами СНГ соглашение об обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Такое распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовых актов, сообщает РИА Новости.Страны будут обмениваться данными в том числе при переносе радиоактивных веществ через границы государств на территории СНГ, в том числе и из третьих стран, или при угрозе такого переноса.Правительство России одобрило проект этого соглашения, представленный Министерством природных ресурсов РФ и согласованный с российским МИД. Документ планируют подписать на заседании Совета глав правительств стран СНГ.Цели соглашения - организовать взаимодействие уполномоченных органов по вопросам обмена данными мониторинга радиационной обстановки на территориях государств СНГ, а также обеспечить передачу и получение данных по радиационной обстановке.

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россия снг радиационный мониторинг обмен данными трансграничный перенос радиационных веществ с территории третьих стран