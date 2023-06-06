https://uz.sputniknews.ru/20230606/tashkent-den-rojdeniya-pushkin-pamyatnik-svety-video-35732110.html

В Ташкенте возложили цветы к памятнику Пушкина — видео

В Ташкенте возложили цветы к памятнику Пушкина — видео

Мероприятие провели по случаю празднования Дня русского языка и 224-летия великого русского поэта.

2023-06-06T12:43+0500

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узбекистан

ташкент

площадь

александр пушкин

памятник

цветы

русский язык

поэзия

поэт

акция

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Ташкенте на площади Пушкина возложили цветы к памятнику поэта, прославившего русскую литературу, сообщает корреспондент Sputnik.Это одно из мероприятий, приуроченных к празднованию Дня русского языка и 224-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В прошедшей поэтической акции участвовали представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры и туризма, Русского культурного центра, Россотрудничества в Узбекистане и других организаций.

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2023

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