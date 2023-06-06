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В Ташкенте возложили цветы к памятнику Пушкина — видео
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Пушкина — видео
Мероприятие провели по случаю празднования Дня русского языка и 224-летия великого русского поэта.
2023-06-06T12:43+0500
2023-06-06T12:43+0500
2023-06-06T12:56+0500
узбекистан
ташкент
площадь
александр пушкин
памятник
цветы
русский язык
поэзия
поэт
акция
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Ташкенте на площади Пушкина возложили цветы к памятнику поэта, прославившего русскую литературу, сообщает корреспондент Sputnik.Это одно из мероприятий, приуроченных к празднованию Дня русского языка и 224-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В прошедшей поэтической акции участвовали представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры и туризма, Русского культурного центра, Россотрудничества в Узбекистане и других организаций.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент площадь александр пушкин памятник цветы русский язык поэзия поэт акция культура общество россотрудничество в узбекистане русский культурный центр видео
узбекистан ташкент площадь александр пушкин памятник цветы русский язык поэзия поэт акция культура общество россотрудничество в узбекистане русский культурный центр видео
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Пушкина — видео
12:43 06.06.2023 (обновлено: 12:56 06.06.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Мероприятие провели по случаю празднования Дня русского языка и 224-летия великого русского поэта.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Ташкенте на площади Пушкина возложили цветы к памятнику поэта, прославившего русскую литературу, сообщает корреспондент Sputnik.
Это одно из мероприятий, приуроченных к празднованию Дня русского языка и 224-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
В прошедшей поэтической акции участвовали представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры и туризма, Русского культурного центра, Россотрудничества в Узбекистане и других организаций.