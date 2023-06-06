https://uz.sputniknews.ru/20230606/v-kakom-sluchaye-uzbekistan-planirovat-nye-priznavat-sudimost-35744768.html

В каком случае в Узбекистане планируют не признавать судимость

В каком случае в Узбекистане планируют не признавать судимость

Дупутаты рассмотрели законопроект, направленный на дальнейшую либерализацию уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних

2023-06-06T15:18+0500

2023-06-06T15:18+0500

2023-06-06T15:30+0500

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

заседание

законопроект

несовершеннолетние

депутаты

законодательство

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Лицо, отбывшее назначенное наказание за совершенное преступление в несовершеннолетнем возрасте, не признается судимым. Данную норму предполагает законопроект "О внесении изменения и дополнения в статьи 77 и 85 Уголовного кодекса Республики Узбекистан в связи с дальнейшей либерализацией уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних". Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.Депутаты рассмотрели документ в первом чтении и приняли на пленарном заседании. Хотя в уголовном законодательстве определены ответственность несовершеннолетних, особый порядок назначения им наказания, однако не предусмотрена отдельная норма о погашении судимости за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте.Кроме того, минимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних снижается с 6 месяцев до 1 месяца. Соответствующие изменения и дополнения вносятся в Уголовный кодекс Узбекистана. По законодательству Узбекистана несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18-летнего возраста.

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