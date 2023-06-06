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https://uz.sputniknews.ru/20230606/v-kakom-sluchaye-uzbekistan-planirovat-nye-priznavat-sudimost-35744768.html
В каком случае в Узбекистане планируют не признавать судимость
В каком случае в Узбекистане планируют не признавать судимость
Дупутаты рассмотрели законопроект, направленный на дальнейшую либерализацию уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних
2023-06-06T15:18+0500
2023-06-06T15:30+0500
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
заседание
законопроект
несовершеннолетние
депутаты
законодательство
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Лицо, отбывшее назначенное наказание за совершенное преступление в несовершеннолетнем возрасте, не признается судимым. Данную норму предполагает законопроект "О внесении изменения и дополнения в статьи 77 и 85 Уголовного кодекса Республики Узбекистан в связи с дальнейшей либерализацией уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних". Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.Депутаты рассмотрели документ в первом чтении и приняли на пленарном заседании. Хотя в уголовном законодательстве определены ответственность несовершеннолетних, особый порядок назначения им наказания, однако не предусмотрена отдельная норма о погашении судимости за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте.Кроме того, минимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних снижается с 6 месяцев до 1 месяца. Соответствующие изменения и дополнения вносятся в Уголовный кодекс Узбекистана. По законодательству Узбекистана несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18-летнего возраста.
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узбекистан законодательная палата олий мажлис пленарное заседание наказание преступление уголовная ответственность несовершеннолетний судимость
узбекистан законодательная палата олий мажлис пленарное заседание наказание преступление уголовная ответственность несовершеннолетний судимость

В каком случае в Узбекистане планируют не признавать судимость

15:18 06.06.2023 (обновлено: 15:30 06.06.2023)
© Pexels / EKATERINA BOLOVTSOVAСудейский молоток
Судейский молоток - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
© Pexels / EKATERINA BOLOVTSOVA
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Депутаты рассмотрели законопроект, направленный на дальнейшую либерализацию уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних.
ТАШКЕНТ, 6 июн Sputnik. Лицо, отбывшее назначенное наказание за совершенное преступление в несовершеннолетнем возрасте, не признается судимым. Данную норму предполагает законопроект "О внесении изменения и дополнения в статьи 77 и 85 Уголовного кодекса Республики Узбекистан в связи с дальнейшей либерализацией уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних". Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Депутаты рассмотрели документ в первом чтении и приняли на пленарном заседании.

"...законопроектом определено, что в целях обеспечения того, чтобы последствия отбытого наказания за совершенное преступление в возрасте несовершеннолетия, не повлияло на дальнейшую жизнь лица и начало его новой жизни, лицо, отбывшее назначенное наказание за совершенное преступление в несовершеннолетнем возрасте, не признается судимым", — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Хотя в уголовном законодательстве определены ответственность несовершеннолетних, особый порядок назначения им наказания, однако не предусмотрена отдельная норма о погашении судимости за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте.

"Принятие проекта закона в дальнейшем либерализует уголовную ответственность несовершеннолетних, позволит человеку избавиться от клейма "осужденного" за преступление, совершенное до совершеннолетия, начать свою жизнь заново", — говорится в сообщении.

Кроме того, минимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних снижается с 6 месяцев до 1 месяца. Соответствующие изменения и дополнения вносятся в Уголовный кодекс Узбекистана.
По законодательству Узбекистана несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18-летнего возраста.
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