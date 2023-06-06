https://uz.sputniknews.ru/20230606/v-mid-uzbekistana-proshla-vstrecha-s-poslom-yaponii--o-chem-govorili-35727936.html
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Японии — о чем говорили
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Японии — о чем говорили
Стороны обсудили расширение сотрудничества в афганском направлении, а также реализацию совместных образовательно-гуманитарных проектов.
2023-06-06T11:11+0500
2023-06-06T11:11+0500
2023-06-06T11:11+0500
узбекистан
мид узбекистана
спецпредставитель
встреча
посол
япония
афганистан
политика
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Накануне спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с послом Японии в Узбекистане Хатори Такаши, сообщает МИД. Речь шла об оказании гуманитарной помощи афганскому народу, реализации крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие торгово-экономических связей Афганистана со странами региона, а также использовании транзитного потенциала страны.Кроме того, рассмотрели возможности совместного использования ресурсов образовательного центра для афганских граждан в г. Термезе и транспортно-логистического хаба “Термез Карго Центр” для реализации совместных образовательно-гуманитарных проектов. Ранее текущую ситуацию в Афганистане в МИД обсудили с послом Пакистана в республике.
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узбекистан мид узбекистана спецпредставитель встреча посол япония афганистан политика
узбекистан мид узбекистана спецпредставитель встреча посол япония афганистан политика
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Японии — о чем говорили
Стороны обсудили расширение сотрудничества в афганском направлении, а также реализацию совместных образовательно-гуманитарных проектов.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Накануне спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с послом Японии в Узбекистане Хатори Такаши, сообщает МИД.
“В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в афганском направлении. В частности, отмечена важность продолжения координации усилий, направленных на установление долгосрочного мира в этой стране”, — говорится в сообщении.
Речь шла об оказании гуманитарной помощи афганскому народу, реализации крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие торгово-экономических связей Афганистана со странами региона, а также использовании транзитного потенциала страны.
Кроме того, рассмотрели возможности совместного использования ресурсов образовательного центра для афганских граждан в г. Термезе и транспортно-логистического хаба “Термез Карго Центр” для реализации совместных образовательно-гуманитарных проектов.
Ранее
текущую ситуацию в Афганистане в МИД обсудили с послом Пакистана в республике.