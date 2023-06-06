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В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Японии — о чем говорили

В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Японии — о чем говорили

Стороны обсудили расширение сотрудничества в афганском направлении, а также реализацию совместных образовательно-гуманитарных проектов.

2023-06-06T11:11+0500

2023-06-06T11:11+0500

2023-06-06T11:11+0500

узбекистан

мид узбекистана

спецпредставитель

встреча

посол

япония

афганистан

политика

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Накануне спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с послом Японии в Узбекистане Хатори Такаши, сообщает МИД. Речь шла об оказании гуманитарной помощи афганскому народу, реализации крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие торгово-экономических связей Афганистана со странами региона, а также использовании транзитного потенциала страны.Кроме того, рассмотрели возможности совместного использования ресурсов образовательного центра для афганских граждан в г. Термезе и транспортно-логистического хаба “Термез Карго Центр” для реализации совместных образовательно-гуманитарных проектов. Ранее текущую ситуацию в Афганистане в МИД обсудили с послом Пакистана в республике.

узбекистан

япония

афганистан

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