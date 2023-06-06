https://uz.sputniknews.ru/20230606/v-tashkente-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-pushkinu--video-35765574.html

В Ташкенте открылась выставка, посвященная Пушкину – видео

В Ташкенте открылась выставка, посвященная Пушкину – видео

Экспозиция включает в себя два цикла иллюстраций п произведениям поэта от известного художника, члена академий художеств России и Узбекистана Виктора Апухина.

2023-06-06T19:21+0500

2023-06-06T19:21+0500

2023-06-06T19:51+0500

узбекистан

ташкент

культура

выставка

александр пушкин

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте открылась литературно-художественная выставка "Под солнцем русской поэзии" действительного члена Российской академии художеств, члена Академии художеств Узбекистана Виктора Апухтина.Выставка приурочена ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Экспозиция включает два цикла иллюстраций к произведениям поэта, сообщает корреспондент Sputnik.Работы выполнены в необычной технике, соединившей в себе монотипию, рисунок пером и гуашью. Среди них известные иллюстрации к поэме "Евгений Онегин", а также образные, исполненные смысла рисунки к "Маленьким трагедиям".Кроме того, ташкентская публика впервые увидит серию графических работ-размышлений "Прогулки с Пушкиным", которую художник с успехом представил год назад в Москве в стенах Государственного музея имени А.С.Пушкина.Выставка продлится до 8 июня.

узбекистан

ташкент

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2023

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