https://uz.sputniknews.ru/20230606/v-tashkente-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-pushkinu--video-35765574.html
В Ташкенте открылась выставка, посвященная Пушкину – видео
В Ташкенте открылась выставка, посвященная Пушкину – видео
Экспозиция включает в себя два цикла иллюстраций п произведениям поэта от известного художника, члена академий художеств России и Узбекистана Виктора Апухина.
2023-06-06T19:21+0500
2023-06-06T19:21+0500
2023-06-06T19:51+0500
узбекистан
ташкент
культура
выставка
александр пушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35759145_0:238:2727:1772_1920x0_80_0_0_4cb554628f23755d3ed0559e3aae3dac.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте открылась литературно-художественная выставка "Под солнцем русской поэзии" действительного члена Российской академии художеств, члена Академии художеств Узбекистана Виктора Апухтина.Выставка приурочена ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Экспозиция включает два цикла иллюстраций к произведениям поэта, сообщает корреспондент Sputnik.Работы выполнены в необычной технике, соединившей в себе монотипию, рисунок пером и гуашью. Среди них известные иллюстрации к поэме "Евгений Онегин", а также образные, исполненные смысла рисунки к "Маленьким трагедиям".Кроме того, ташкентская публика впервые увидит серию графических работ-размышлений "Прогулки с Пушкиным", которую художник с успехом представил год назад в Москве в стенах Государственного музея имени А.С.Пушкина.Выставка продлится до 8 июня.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35759145_96:357:1504:1413_1920x0_80_0_0_dbce711571f4c898ba93906ad5b65fc8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан ташкент выставка иллюстрации к произведениям пушкин русский дом в ташкенте художник апухтин
узбекистан ташкент выставка иллюстрации к произведениям пушкин русский дом в ташкенте художник апухтин
В Ташкенте открылась выставка, посвященная Пушкину – видео
19:21 06.06.2023 (обновлено: 19:51 06.06.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Экспозиция включает в себя два цикла иллюстраций п произведениям поэта от известного художника, члена академий художеств России и Узбекистана Виктора Апухина.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте открылась литературно-художественная выставка "Под солнцем русской поэзии" действительного члена Российской академии художеств, члена Академии художеств Узбекистана Виктора Апухтина.
Выставка приурочена ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Экспозиция включает два цикла иллюстраций к произведениям поэта, сообщает корреспондент Sputnik.
Работы выполнены в необычной технике, соединившей в себе монотипию, рисунок пером и гуашью. Среди них известные иллюстрации к поэме "Евгений Онегин", а также образные, исполненные смысла рисунки к "Маленьким трагедиям".
Кроме того, ташкентская публика впервые увидит серию графических работ-размышлений "Прогулки с Пушкиным", которую художник с успехом представил год назад в Москве в стенах Государственного музея имени А.С.Пушкина.
Выставка продлится до 8 июня.