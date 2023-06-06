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Сколько стоит поехать в хадж в 2023 году из Узбекистана и соседних стран — инфографика

Сколько стоит поехать в хадж в 2023 году из Узбекистана и соседних стран — инфографика

Для мусульман начался период хаджа. Сколько стоит отправиться в хадж из Узбекистана и из соседних стран - смотрите в инфографике Sputnik.

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инфографика

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стоимость

узбекистан

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таджикистан

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Для мусульман всего мира начался период хаджа. Верующие из всех уголков света стремятся совершить паломничество в Мекку. Sputnik подготовил инфографику о том, сколько в среднем стоит отправиться в хадж одному паломнику из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, а также о количестве квот, предоставленных властями Саудовско Аравии для каждой из стран.При этом стоит учитывать, что стоимость паломничества сильно зависит от уровня предоставляемого сервиса - выбора проживания, питания, других услуг, поэтому цены в том или ином случае могут значительно отличаться.

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