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Сколько стоит поехать в хадж в 2023 году из Узбекистана и соседних стран — инфографика
Сколько стоит поехать в хадж в 2023 году из Узбекистана и соседних стран — инфографика
Для мусульман начался период хаджа. Сколько стоит отправиться в хадж из Узбекистана и из соседних стран - смотрите в инфографике Sputnik.
2023-06-06T21:00+0500
2023-06-06T21:28+0500
инфографика
хадж
стоимость
узбекистан
казахстан
кыргызстан
таджикистан
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Для мусульман всего мира начался период хаджа. Верующие из всех уголков света стремятся совершить паломничество в Мекку. Sputnik подготовил инфографику о том, сколько в среднем стоит отправиться в хадж одному паломнику из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, а также о количестве квот, предоставленных властями Саудовско Аравии для каждой из стран.При этом стоит учитывать, что стоимость паломничества сильно зависит от уровня предоставляемого сервиса - выбора проживания, питания, других услуг, поэтому цены в том или ином случае могут значительно отличаться.
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инфографика узбекистан казахстан кыргызстан таджикистан сколько стоит хадж стоимость хаджа для одного человека
инфографика узбекистан казахстан кыргызстан таджикистан сколько стоит хадж стоимость хаджа для одного человека

Сколько стоит поехать в хадж в 2023 году из Узбекистана и соседних стран — инфографика

21:00 06.06.2023 (обновлено: 21:28 06.06.2023)
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Для мусульман начался период хаджа. Сколько стоит отправиться в хадж из Узбекистана и из соседних стран - смотрите в инфографике Sputnik.
Для мусульман всего мира начался период хаджа. Верующие из всех уголков света стремятся совершить паломничество в Мекку.
Sputnik подготовил инфографику о том, сколько в среднем стоит отправиться в хадж одному паломнику из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, а также о количестве квот, предоставленных властями Саудовско Аравии для каждой из стран.
При этом стоит учитывать, что стоимость паломничества сильно зависит от уровня предоставляемого сервиса - выбора проживания, питания, других услуг, поэтому цены в том или ином случае могут значительно отличаться.
Стоимость хаджа в 2023 году инфографика - Sputnik Узбекистан
Стоимость хаджа в 2023 году инфографика - Sputnik Узбекистан
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