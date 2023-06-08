https://uz.sputniknews.ru/20230608/eabr-stroitelstvo-elektrostantsii-v-uzbekistane-35820191.html
ЕАБР планирует вложить $21 млн в строительство электростанции в Узбекистане
ЕАБР планирует вложить $21 млн в строительство электростанции в Узбекистане
Проект строительства солнечной электростанции в настоящее время находится в стадии оценки.
2023-06-08T17:50+0500
2023-06-08T17:50+0500
2023-06-08T17:50+0500
солнечная электростанция
солнечная энергия
узбекистан
самарканд
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать $21 млн в строительство солнечной электростанции в Узбекистане. Информация об этом была размещена на стенде банка на 23-м Евразийском Конгрессе, который проходит в эти дни в Сочи.По данным банка, это будет первый проект в СНГ с правом продажи электроэнергии напрямую конечному потребителю.При реализации этого проекта будут использовать опыт и технологии, применяемые в сфере солнечной энергетики в Армении.Для сравки: ЕАБР с 2017 года реализует несколько проектов в области солнечной энергетики в Армении. На сегодняшний день общая сумма инвестиций составляет $650 млн, мощность солнечных электростанций достигла 600 МВт.
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узбекистан самарканд солнечная электростанция еабр проект инвестиции энергетика
узбекистан самарканд солнечная электростанция еабр проект инвестиции энергетика
ЕАБР планирует вложить $21 млн в строительство электростанции в Узбекистане
Проект строительства солнечной электростанции в настоящее время находится в стадии оценки.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать $21 млн в строительство солнечной электростанции в Узбекистане. Информация об этом была размещена на стенде банка на 23-м Евразийском Конгрессе, который проходит в эти дни в Сочи.
"Сумма пилотного проекта — $30 млн. Участие банка — $ 21 млн долларов. Пилотный проект в Самарканде с установленной мощностью 20МВт уже запускается. Ожидается, что общие капитальные затраты на все 2000 МВт увеличатся до $1,2 млрд. На данный момент проект находится на стадии оценки со стороны банка", - говорится в сообщении.
По данным банка, это будет первый проект в СНГ с правом продажи электроэнергии напрямую конечному потребителю.
При реализации этого проекта будут использовать опыт и технологии, применяемые в сфере солнечной энергетики в Армении.
Для сравки: ЕАБР с 2017 года реализует несколько проектов в области солнечной энергетики в Армении. На сегодняшний день общая сумма инвестиций составляет $650 млн, мощность солнечных электростанций достигла 600 МВт.