https://uz.sputniknews.ru/20230608/eabr-stroitelstvo-elektrostantsii-v-uzbekistane-35820191.html

ЕАБР планирует вложить $21 млн в строительство электростанции в Узбекистане

ЕАБР планирует вложить $21 млн в строительство электростанции в Узбекистане

Проект строительства солнечной электростанции в настоящее время находится в стадии оценки.

2023-06-08T17:50+0500

2023-06-08T17:50+0500

2023-06-08T17:50+0500

солнечная электростанция

солнечная энергия

узбекистан

самарканд

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать $21 млн в строительство солнечной электростанции в Узбекистане. Информация об этом была размещена на стенде банка на 23-м Евразийском Конгрессе, который проходит в эти дни в Сочи.По данным банка, это будет первый проект в СНГ с правом продажи электроэнергии напрямую конечному потребителю.При реализации этого проекта будут использовать опыт и технологии, применяемые в сфере солнечной энергетики в Армении.Для сравки: ЕАБР с 2017 года реализует несколько проектов в области солнечной энергетики в Армении. На сегодняшний день общая сумма инвестиций составляет $650 млн, мощность солнечных электростанций достигла 600 МВт.

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