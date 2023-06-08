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https://uz.sputniknews.ru/20230608/malginov-otnosheniya-rossii-i-uzbekistana-35824580.html
Мальгинов: отношения России и Узбекистана – пример взаимовыгодного партнерства
Мальгинов: отношения России и Узбекистана – пример взаимовыгодного партнерства
Посол РФ выступил на приеме, посвященном Дню России, который традиционно прошел в дипломатическом представительстве в Ташкенте.
2023-06-08T19:26+0500
2023-06-08T19:26+0500
узбекистан
россия
посол
посольство россии в узбекистане
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Несмотря на попытки Запада посеять раздор между странами, отношения между Россией и Узбекистаном сегодня являют собой яркий пример взаимовыгодного партнерства, заявил в приветственной речи на традиционном приеме в честь Дня России посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.Дипломат напомнил о недавних примерах успешного взаимодействия между странами. В частности, об участии большой делегации из российских регионов на выставку Иннопром в Ташкенте, визит делегации Сената Олий Мажлиса в Дагестан, фестиваль Русские сезоны в Узбекистане.На традиционном приеме, прошедшем в Посольстве России в Ташкенте, присутствовали представители российских международных и культурных организаций, бизнес-сообщества и организаций соотечественников.
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россия узбекистан посольство посол олег мальгинов
россия узбекистан посольство посол олег мальгинов

Мальгинов: отношения России и Узбекистана – пример взаимовыгодного партнерства

19:26 08.06.2023
© Рамиз БахтияровПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
© Рамиз Бахтияров
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Посол РФ выступил на приеме, посвященном Дню России, который традиционно прошел в дипломатическом представительстве в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Несмотря на попытки Запада посеять раздор между странами, отношения между Россией и Узбекистаном сегодня являют собой яркий пример взаимовыгодного партнерства, заявил в приветственной речи на традиционном приеме в честь Дня России посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
"Отрадно, что отношения России и Узбекистана сегодня – яркий пример взаимовыгодного партнерства, базирующегося на принципах международного права, уважения суверенитета, самостоятельности в принятии решений и учета интересов друг друга. Несмотря на довольно бесцеремонные попытки Запада посеять семя раздора между нашими странами, разобщить наши народы – мы не поддаемся и продолжаем придерживаться заданного нашими президентами вектора на развитие многоуровневого сотрудничества по ключевым направлениям - от политики и экономики, до энергетики, образования, науки и культуры", - отметил он.
Дипломат напомнил о недавних примерах успешного взаимодействия между странами. В частности, об участии большой делегации из российских регионов на выставку Иннопром в Ташкенте, визит делегации Сената Олий Мажлиса в Дагестан, фестиваль Русские сезоны в Узбекистане.
"Вообще, вы знаете, говоря сегодня о наших взаимоотношениях, хотелось бы вспомнить ставшую уже афористичной фразу уважаемого Шавката Миромоновича, которую он не так давно произнес на торжествах по случаю Навруза: "Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда". Я искренне рад отмечать сегодняшний праздник на гостеприимной узбекской земле", - подчеркнул посол.
На традиционном приеме, прошедшем в Посольстве России в Ташкенте, присутствовали представители российских международных и культурных организаций, бизнес-сообщества и организаций соотечественников.
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