Мальгинов: отношения России и Узбекистана – пример взаимовыгодного партнерства
© Рамиз БахтияровПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов
© Рамиз Бахтияров
Посол РФ выступил на приеме, посвященном Дню России, который традиционно прошел в дипломатическом представительстве в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Несмотря на попытки Запада посеять раздор между странами, отношения между Россией и Узбекистаном сегодня являют собой яркий пример взаимовыгодного партнерства, заявил в приветственной речи на традиционном приеме в честь Дня России посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
"Отрадно, что отношения России и Узбекистана сегодня – яркий пример взаимовыгодного партнерства, базирующегося на принципах международного права, уважения суверенитета, самостоятельности в принятии решений и учета интересов друг друга. Несмотря на довольно бесцеремонные попытки Запада посеять семя раздора между нашими странами, разобщить наши народы – мы не поддаемся и продолжаем придерживаться заданного нашими президентами вектора на развитие многоуровневого сотрудничества по ключевым направлениям - от политики и экономики, до энергетики, образования, науки и культуры", - отметил он.
Дипломат напомнил о недавних примерах успешного взаимодействия между странами. В частности, об участии большой делегации из российских регионов на выставку Иннопром в Ташкенте, визит делегации Сената Олий Мажлиса в Дагестан, фестиваль Русские сезоны в Узбекистане.
"Вообще, вы знаете, говоря сегодня о наших взаимоотношениях, хотелось бы вспомнить ставшую уже афористичной фразу уважаемого Шавката Миромоновича, которую он не так давно произнес на торжествах по случаю Навруза: "Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда". Я искренне рад отмечать сегодняшний праздник на гостеприимной узбекской земле", - подчеркнул посол.
На традиционном приеме, прошедшем в Посольстве России в Ташкенте, присутствовали представители российских международных и культурных организаций, бизнес-сообщества и организаций соотечественников.