https://uz.sputniknews.ru/20230608/malginov-otnosheniya-rossii-i-uzbekistana-35824580.html

Мальгинов: отношения России и Узбекистана – пример взаимовыгодного партнерства

Мальгинов: отношения России и Узбекистана – пример взаимовыгодного партнерства

Посол РФ выступил на приеме, посвященном Дню России, который традиционно прошел в дипломатическом представительстве в Ташкенте.

2023-06-08T19:26+0500

2023-06-08T19:26+0500

2023-06-08T19:26+0500

узбекистан

россия

посол

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Несмотря на попытки Запада посеять раздор между странами, отношения между Россией и Узбекистаном сегодня являют собой яркий пример взаимовыгодного партнерства, заявил в приветственной речи на традиционном приеме в честь Дня России посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.Дипломат напомнил о недавних примерах успешного взаимодействия между странами. В частности, об участии большой делегации из российских регионов на выставку Иннопром в Ташкенте, визит делегации Сената Олий Мажлиса в Дагестан, фестиваль Русские сезоны в Узбекистане.На традиционном приеме, прошедшем в Посольстве России в Ташкенте, присутствовали представители российских международных и культурных организаций, бизнес-сообщества и организаций соотечественников.

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