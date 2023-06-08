https://uz.sputniknews.ru/20230608/mujchina-uzbekistan-75-let-otets-35802358.html
75-летний узбекистанец в пятый раз стал отцом
75-летний узбекистанец в пятый раз стал отцом
У мужчины родилась дочь. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
2023-06-08T08:32+0500
2023-06-08T08:32+0500
2023-06-08T08:32+0500
общество
узбекистан
кашкадарьинская область
дети
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 75-летний житель Кашкадарьинской области стал отцом в пятый раз, передает РИА Новости со ссылкой на MY5.Пятым ребенком мужчины стала девочка. После выписки мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.По данным телеканала, до рождения дочери новоиспеченные родители не могли получить свидетельство о браке, потому что живут далеко от районного центра – в ста километрах.Согласно Агентству статистики при президенте, в 2022 году 831 житель Узбекистана стал отцом в возрасте 60 лет и старше.
https://uz.sputniknews.ru/20230607/samarkand-devochka-padenie-balkon-nagrada-35794784.html
узбекистан
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общество узбекистан кашкадарьинская область кашкадарья дети
общество узбекистан кашкадарьинская область кашкадарья дети
75-летний узбекистанец в пятый раз стал отцом
У мужчины родилась дочь. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
75-летний житель Кашкадарьинской области стал отцом в пятый раз, передает РИА Новости
со ссылкой на MY5.
"Житель Дехканабадского района Кашкадарьинской области Холмат Саидов в 75 лет вновь стал отцом", - рассказали в эфире телеканала.
Пятым ребенком мужчины стала девочка. После выписки мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
По данным телеканала, до рождения дочери новоиспеченные родители не могли получить свидетельство о браке, потому что живут далеко от районного центра – в ста километрах.
"Сотрудники ЗАГСа в этот раз привезли им... не только свидетельство о рождении дочери, но и официальный документ о регистрации их супружества", - рассказали в сюжете.
Согласно Агентству статистики
при президенте, в 2022 году 831 житель Узбекистана стал отцом в возрасте 60 лет и старше.