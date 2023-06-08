https://uz.sputniknews.ru/20230608/patrushev-ssha-davleniye-strany-ussr-35819526.html

Секретарь Совбеза РФ: США беспрецедентно давят на все страны бывшего СССР

Секретарь Совбеза РФ: США беспрецедентно давят на все страны бывшего СССР

Цель Соединенных Штатов воспрепятствовать интеграционным процессам в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

2023-06-08T17:18+0500

2023-06-08T17:18+0500

2023-06-08T17:18+0500

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евразийский экономический союз

одкб

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с главной целью - разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, указал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.Такое заявление Патрушев сделал в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По словам Патрушева, цель США в том, чтобы "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".Также секретарь российского Совбеза добавил, что для выполнения своих планов англосаксы путем шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться.

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