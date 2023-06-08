https://uz.sputniknews.ru/20230608/patrushev-ssha-davleniye-strany-ussr-35819526.html
Секретарь Совбеза РФ: США беспрецедентно давят на все страны бывшего СССР
Секретарь Совбеза РФ: США беспрецедентно давят на все страны бывшего СССР
Цель Соединенных Штатов воспрепятствовать интеграционным процессам в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.
2023-06-08T17:18+0500
2023-06-08T17:18+0500
2023-06-08T17:18+0500
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евразийский экономический союз
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с главной целью - разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, указал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.Такое заявление Патрушев сделал в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По словам Патрушева, цель США в том, чтобы "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".Также секретарь российского Совбеза добавил, что для выполнения своих планов англосаксы путем шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться.
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в мире россия одкб снг николай патрушев ссср евразийский экономический союз
в мире россия одкб снг николай патрушев ссср евразийский экономический союз
Секретарь Совбеза РФ: США беспрецедентно давят на все страны бывшего СССР
Цель Соединенных Штатов — воспрепятствовать интеграционным процессам в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с главной целью - разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, указал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.
Такое заявление Патрушев сделал в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства", — сказал он.
По словам Патрушева, цель США в том, чтобы "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".
Также секретарь российского Совбеза добавил, что для выполнения своих планов англосаксы путем шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться.