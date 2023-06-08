https://uz.sputniknews.ru/20230608/reforma-shkolnogo-obrazovaniya-35817575.html

В Узбекистане информатику будут изучать с начальной школы

В Узбекистане информатику будут изучать с начальной школы

Столичный хокимият опубликовал изменения, которые ждут систему школьного образования.

2023-06-08T16:05+0500

2023-06-08T16:05+0500

2023-06-08T16:05+0500

узбекистан

ташкент

школа

образование

общество

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Узбекистане информатику будут изучать с младших классов, а финансовую грамотность – со средней школы. Это предусматривает указ президента "О мерах эффективной организации деятельности министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе".О планируемых изменениях в школьном образовании написал в своем Telegram-канале хокимият Ташкента.Так, со следующего учебного года в начальной школе дети будут получать начальные знания, в средних классах – базовые, а в 10-11 классе знания, соответствующие их интересам и способностям.Доля практических занятий по всем предметам повысится до 60%, проводиться они будут в форме проектов. Школьники будут усваивать новые темы путем решения конкретных задач.Изменения ждут и учителей. Со следующего учебного года педагоги, которые впервые устраиваются на работу, должны будут отработать год в качестве учителей-стажеров и получить профессиональный сертификат.Изменится и порядок присвоения квалификационных категорий. Тестирование на категорию будет проходить не реже одного раза в год в два этапа. При этом, пока не заработает новый порядок присвоения квалификаций, тестирование проводиться не будет.Педагоги, получившие квалификационные категории на основе международных стандартов, будут получать доплату в размере 70% от своей тарифной ставки.

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