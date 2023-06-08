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https://uz.sputniknews.ru/20230608/senatory-uzbekistan-rossiya-maxachkala-vstrecha-sotrudnichestvo-turizm-kultura-35813007.html
Сенаторы Узбекистана и России встретились в Дагестане — о чем договорились
Сенаторы Узбекистана и России встретились в Дагестане — о чем договорились
Стороны выразили заинтересованность в расширении туристического обмена и предложили создать туристический маршрут, проходящий через Махачкалу, Дербент, Самарканд и Бухару для развития паломнического туризма.
2023-06-08T12:59+0500
2023-06-08T12:59+0500
узбекистан
россия
сенат олий мажлиса узбекистана
совет федерации федерального собрания рф
дагестан
туризм
культура
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Планы по развитию взаимодействия в сферах науки, образования и туризма между двумя странами озвучили в ходе 8-го заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Сената Олий Мажлиса РУз, сообщает пресс-служба верней палаты.Встреча прошла в столице Дагестана — Махачкале.Говорили и об увеличении авиарейсов между Махачкалой, Ташкентом и Бухарой, что послужит развитию деловых и культурных связей, увеличению турпотока.Также речь шла о переводе и издании в Узбекистане произведений дагестанских писателей, а Дагестане — книг узбекских ученых и мыслителей.В числе предложений — участие в туристических выставках, форумах и фестивалях, проведение Дней культуры, укрепляющих дружеские отношения между народами Узбекистана и ДагестанаКроме того, обсудили подготовку в Узбекистане к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, которое будут отмечать осенью текущего года.Стороны договорились провести очередное заседание Межпарламентской комиссии в одном из исторических городов Узбекистана.
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россия узбекистан совет федерации федерального собрания рф дагестан сенат олий мажлиса туризм культура
россия узбекистан совет федерации федерального собрания рф дагестан сенат олий мажлиса туризм культура

Сенаторы Узбекистана и России встретились в Дагестане — о чем договорились

12:59 08.06.2023
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Стороны выразили заинтересованность в расширении туристического обмена и предложили создать туристический маршрут, проходящий через Махачкалу, Дербент, Самарканд и Бухару для развития паломнического туризма.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Планы по развитию взаимодействия в сферах науки, образования и туризма между двумя странами озвучили в ходе 8-го заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Сената Олий Мажлиса РУз, сообщает пресс-служба верней палаты.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Встреча прошла в столице Дагестана — Махачкале.

“Члены Комиссии выразили большую заинтересованность в расширении туристического обмена, особенно с учетом того, что на территории Узбекистана находится много достопримечательностей, включенных в различные списки ЮНЕСКО, и принимая во внимание значение Самарканда как культурной столицы, привлекательность Бухары и Хивы для российских туристов. Учитывая схожесть религий и культур, предложено дальнейшее развитие паломнического туризма. В связи с этим выдвинута идея развития туристического маршрута "Золотое кольцо" по маршруту Махачкала — Дербент — Самарканд — Бухара”, — говорится в сообщении.

© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Говорили и об увеличении авиарейсов между Махачкалой, Ташкентом и Бухарой, что послужит развитию деловых и культурных связей, увеличению турпотока.
Также речь шла о переводе и издании в Узбекистане произведений дагестанских писателей, а Дагестане — книг узбекских ученых и мыслителей.
В числе предложений — участие в туристических выставках, форумах и фестивалях, проведение Дней культуры, укрепляющих дружеские отношения между народами Узбекистана и Дагестана
Кроме того, обсудили подготовку в Узбекистане к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, которое будут отмечать осенью текущего года.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Стороны договорились провести очередное заседание Межпарламентской комиссии в одном из исторических городов Узбекистана.
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