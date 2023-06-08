https://uz.sputniknews.ru/20230608/senatory-uzbekistan-rossiya-maxachkala-vstrecha-sotrudnichestvo-turizm-kultura-35813007.html

Сенаторы Узбекистана и России встретились в Дагестане — о чем договорились

Сенаторы Узбекистана и России встретились в Дагестане — о чем договорились

Стороны выразили заинтересованность в расширении туристического обмена и предложили создать туристический маршрут, проходящий через Махачкалу, Дербент, Самарканд и Бухару для развития паломнического туризма.

2023-06-08T12:59+0500

2023-06-08T12:59+0500

2023-06-08T12:59+0500

узбекистан

россия

сенат олий мажлиса узбекистана

совет федерации федерального собрания рф

дагестан

туризм

культура

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Планы по развитию взаимодействия в сферах науки, образования и туризма между двумя странами озвучили в ходе 8-го заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Сената Олий Мажлиса РУз, сообщает пресс-служба верней палаты.Встреча прошла в столице Дагестана — Махачкале.Говорили и об увеличении авиарейсов между Махачкалой, Ташкентом и Бухарой, что послужит развитию деловых и культурных связей, увеличению турпотока.Также речь шла о переводе и издании в Узбекистане произведений дагестанских писателей, а Дагестане — книг узбекских ученых и мыслителей.В числе предложений — участие в туристических выставках, форумах и фестивалях, проведение Дней культуры, укрепляющих дружеские отношения между народами Узбекистана и ДагестанаКроме того, обсудили подготовку в Узбекистане к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, которое будут отмечать осенью текущего года.Стороны договорились провести очередное заседание Межпарламентской комиссии в одном из исторических городов Узбекистана.

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