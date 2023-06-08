Сенаторы Узбекистана и России встретились в Дагестане — о чем договорились
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Стороны выразили заинтересованность в расширении туристического обмена и предложили создать туристический маршрут, проходящий через Махачкалу, Дербент, Самарканд и Бухару для развития паломнического туризма.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Планы по развитию взаимодействия в сферах науки, образования и туризма между двумя странами озвучили в ходе 8-го заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Сената Олий Мажлиса РУз, сообщает пресс-служба верней палаты.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Встреча прошла в столице Дагестана — Махачкале.
“Члены Комиссии выразили большую заинтересованность в расширении туристического обмена, особенно с учетом того, что на территории Узбекистана находится много достопримечательностей, включенных в различные списки ЮНЕСКО, и принимая во внимание значение Самарканда как культурной столицы, привлекательность Бухары и Хивы для российских туристов. Учитывая схожесть религий и культур, предложено дальнейшее развитие паломнического туризма. В связи с этим выдвинута идея развития туристического маршрута "Золотое кольцо" по маршруту Махачкала — Дербент — Самарканд — Бухара”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Говорили и об увеличении авиарейсов между Махачкалой, Ташкентом и Бухарой, что послужит развитию деловых и культурных связей, увеличению турпотока.
Также речь шла о переводе и издании в Узбекистане произведений дагестанских писателей, а Дагестане — книг узбекских ученых и мыслителей.
В числе предложений — участие в туристических выставках, форумах и фестивалях, проведение Дней культуры, укрепляющих дружеские отношения между народами Узбекистана и Дагестана
Кроме того, обсудили подготовку в Узбекистане к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, которое будут отмечать осенью текущего года.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и России.
Стороны договорились провести очередное заседание Межпарламентской комиссии в одном из исторических городов Узбекистана.