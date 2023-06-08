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https://uz.sputniknews.ru/20230608/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-prezidentom-italii-35827874.html
Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Италии
Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Италии
Во время переговоров в Риме стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества.
2023-06-08T21:01+0500
2023-06-08T21:46+0500
узбекистан
италия
президент
шавкат мирзиёев
серджо маттарелла
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Италии Серджио Маттареллой, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Перед переговорами прошла торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в Риме.Сама встреча проходила в Квиринальском дворце в Риме. Главы двух стран обсудили вопросы экономического сотрудничества.Обсудили президенты итоги бизнес-форума, на котором был подписан солидный пакет соглашений на сумму свыше 9 млн евро. Договорились они о проведении выставки культурно-исторического наследия Узбекистана в Италии.Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональной и международной тематике, прежде всего ситуации в Афганистане. Подчеркнута важность продолжения адресной гуманитарной помощи афганскому народу, а также проведения регулярных консультаций спецпредставителей.
https://uz.sputniknews.ru/20230607/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-italii--foto-35790345.html
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мирзиёев узбекистан италия встреча президенты переговоры
мирзиёев узбекистан италия встреча президенты переговоры

Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Италии

21:01 08.06.2023 (обновлено: 21:46 08.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Во время переговоров в Риме стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Италии Серджио Маттареллой, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
Церемония встречи Шавката Мирзиёева в Италии. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
Церемония встречи Шавката Мирзиёева в Италии. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
Церемония встречи Шавката Мирзиёева в Италии. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
Церемония встречи Шавката Мирзиёева в Италии. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Перед переговорами прошла торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в Риме.
Сама встреча проходила в Квиринальском дворце в Риме. Главы двух стран обсудили вопросы экономического сотрудничества.
"За последние годы взаимный товарооборот и количество совместных предприятий выросли в два раза. В нашей стране успешно работают ведущие итальянские компании, такие как Pietro Fiorentini, Terra-nova, Danieli, Imagro, Ansaldo, Saipem и другие", - сообщает пресс-служба.
Обсудили президенты итоги бизнес-форума, на котором был подписан солидный пакет соглашений на сумму свыше 9 млн евро. Договорились они о проведении выставки культурно-исторического наследия Узбекистана в Италии.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональной и международной тематике, прежде всего ситуации в Афганистане. Подчеркнута важность продолжения адресной гуманитарной помощи афганскому народу, а также проведения регулярных консультаций спецпредставителей.
Шавкат Мирзиёев в аэропорту Фьюмичино в Риме - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
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