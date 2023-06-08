https://uz.sputniknews.ru/20230608/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-prezidentom-italii-35827874.html

Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Италии

Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Италии

Во время переговоров в Риме стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества.

2023-06-08T21:01+0500

2023-06-08T21:01+0500

2023-06-08T21:46+0500

узбекистан

италия

президент

шавкат мирзиёев

серджо маттарелла

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Италии Серджио Маттареллой, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Перед переговорами прошла торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в Риме.Сама встреча проходила в Квиринальском дворце в Риме. Главы двух стран обсудили вопросы экономического сотрудничества.Обсудили президенты итоги бизнес-форума, на котором был подписан солидный пакет соглашений на сумму свыше 9 млн евро. Договорились они о проведении выставки культурно-исторического наследия Узбекистана в Италии.Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональной и международной тематике, прежде всего ситуации в Афганистане. Подчеркнута важность продолжения адресной гуманитарной помощи афганскому народу, а также проведения регулярных консультаций спецпредставителей.

https://uz.sputniknews.ru/20230607/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-italii--foto-35790345.html

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