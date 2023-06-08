Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Италии
21:01 08.06.2023 (обновлено: 21:46 08.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Во время переговоров в Риме стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Италии Серджио Маттареллой, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
В резиденции Президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, совершающего официальный визит в эту страну.
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
В Квиринальском дворце в городе Риме состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Перед переговорами прошла торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в Риме.
Сама встреча проходила в Квиринальском дворце в Риме. Главы двух стран обсудили вопросы экономического сотрудничества.
"За последние годы взаимный товарооборот и количество совместных предприятий выросли в два раза. В нашей стране успешно работают ведущие итальянские компании, такие как Pietro Fiorentini, Terra-nova, Danieli, Imagro, Ansaldo, Saipem и другие", - сообщает пресс-служба.
Обсудили президенты итоги бизнес-форума, на котором был подписан солидный пакет соглашений на сумму свыше 9 млн евро. Договорились они о проведении выставки культурно-исторического наследия Узбекистана в Италии.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональной и международной тематике, прежде всего ситуации в Афганистане. Подчеркнута важность продолжения адресной гуманитарной помощи афганскому народу, а также проведения регулярных консультаций спецпредставителей.
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