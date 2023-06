https://uz.sputniknews.ru/20230608/tashkent-afisha-vyxodnye-10-11-iyun-35823636.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 10 июняКинопоказЗрителей ждет показ криминальной комедии "Джентельмены" режиссера Гая Ричи в Hangar by Oila.Время: 20.00Место: Hangar by OilaСтоимость билетов: 70 тыс. сумовStand-up концерт Элмурода ХакназароваКомик выступит со стендап-концертом на сцене Дворца "Дружбы народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружбы народов"Стоимость билетов: 30 - 300 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концерт "Золотые хиты всех времён"Слушателей ждет концертная программа с исполнением мировых хитов Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и других популярных исполнителей.Время: 19.00Место: City PalaceСтоимость билетов: 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 98−123−1525Мультимедийная выставка "Густав Климт и Великие импрессионисты"Мультимедийная выставка расскажет о работе художников – импрессионистов, включая Густава Климта, Эдуарда Мане, Огюста Ренуара и многих других.Время: 10.00Место: УзЭкспоцентрСтоимость билетов: 20 тыс. сумовКонцертная шоу-программа в паркеСлушателей ждет концертная программа с участием звезд узбекской эстрады Хилолы Хамидовой и Имрона.Время: 21.00Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободныйВоскресенье, 11 июняКонцерт CкриптонитаКазахстанский исполнитель выступит с концертной программой на сцене Humo Arena.Время: 20.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 200 тыс. – 1 млн 450 тыс. сумовStand-up вечер Тараса КосымбароваStand-up комик и участник "Stand up на ТНТ Казахстан", сценарист Comedy Club production выступит с юмористической программой, в которой расскажет о жизни обычного 35-летнего человека.Время: 18.30Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"Стоимость билетов: 80 - 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−241−2241Арт-базарПосетители ярмарки смогут приобрести шелковые ткани из Маргилана, керамику, ювелирные украшения ручной работы и многое другое.Время: 10:00Место: InterContinental Hotel TashkentВход свободныйКонцерт Би-2 с симфоническим оркестромРоссийская рок-группа исполнит любимые хиты в сопровождении симфонического оркестра на сцене Дворца "Дружбы народов".Время: 20.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 200 тыс. – 3 млн сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Интерактивное шоу для детейУчастников ждет шоу-программа по мотивам сериала "Уэнсдей", конкурсы и розыгрыш сладких подарков.Время: 18:00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805

