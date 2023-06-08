https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-start-mesyachnik-xdorovye-deti-invalidnost-aktsiya-medosmotr-35803925.html

В Узбекистане впервые проводят акцию для детей с инвалидностью — подробности

В Узбекистане впервые проводят акцию для детей с инвалидностью — подробности

Специалисты проведут углубленный медосмотр мальчиков и девочек с хроническими и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской помощи.Для каждого ребенка составят индивидуальный план лечения.

2023-06-08T09:09+0500

2023-06-08T09:09+0500

2023-06-08T09:38+0500

узбекистан

министерство здравоохранения россии

медосмотр

дети

врачи

операция

акция

здоровье

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Об акции, которая пройдет с 7 июня по 7 июля текущего года, сообщил Минздрав Узбекистана.В ходе нее врачи проведут углубленный медосмотр детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской помощи.В рамках акции:Также к медосмотрам привлекут высококвалифицированных специалистов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии, Национального детского медицинского центра и региональных многопрофильных детских медицинских центров.По результатам обследований составят индивидуальный план оздоровления каждого ребенка.Детей будут лечить:Детям, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи, предоставят льготные направления в областные и республиканские учреждения.Напомним, что по инициативе Шавката Мирзиёева в текущем году в республике проводят бесплатные высокотехнологичные операции 2 тыс. детям, страдающим врожденными пороками сердца.На это государство выделило более 64 млрд сумов. За счет этих средств мальчиков и девочек до 18 лет из семей, нуждающихся в социальной защите, прооперируют без очереди и льготного направления.

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