В Узбекистане впервые проводят акцию для детей с инвалидностью — подробности
09:09 08.06.2023 (обновлено: 09:38 08.06.2023)
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаВ Узбекистане впервые проводят месячник здоровья детей с инвалидностью
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Специалисты впервые проведут углубленный медосмотр мальчиков и девочек с хроническими и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской помощи. Для каждого ребенка составят индивидуальный план лечения.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Об акции, которая пройдет с 7 июня по 7 июля текущего года, сообщил Минздрав Узбекистана.
В ходе нее врачи проведут углубленный медосмотр детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской помощи.
"Сначала патронажные медсестры и медсестры общей практики семейных поликлиник и семейных врачебных пунктов республики Каракалпакстан, города Ташкента и областей сформируют базу данных детей, находящихся под диспансерным наблюдением своего участка и имеющих инвалидность. После этого специальными медицинскими бригадами будут проведены углубленные обследования", — рассказала замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова.
В рамках акции:
в семейных поликлиниках и семейных врачебных пунктах организуют медосмотры с привлечением специалистов многопрофильных центральных поликлиник;
проведут лечебно-диагностические процедуры на дому;
при необходимости, детей обследуют в многопрофильных центральных поликлиниках.
Также к медосмотрам привлекут высококвалифицированных специалистов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии, Национального детского медицинского центра и региональных многопрофильных детских медицинских центров.
По результатам обследований составят индивидуальный план оздоровления каждого ребенка.
Детей будут лечить:
в домашних условиях;
амбулаторно — в дневных стационарах первичного звена;
в медицинских учреждениях районного, городского и областного уровня.
Детям, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи, предоставят льготные направления в областные и республиканские учреждения.
Напомним, что по инициативе Шавката Мирзиёева в текущем году в республике проводят бесплатные высокотехнологичные операции 2 тыс. детям, страдающим врожденными пороками сердца.
На это государство выделило более 64 млрд сумов. За счет этих средств мальчиков и девочек до 18 лет из семей, нуждающихся в социальной защите, прооперируют без очереди и льготного направления.