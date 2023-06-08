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https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-start-mesyachnik-xdorovye-deti-invalidnost-aktsiya-medosmotr-35803925.html
В Узбекистане впервые проводят акцию для детей с инвалидностью — подробности
В Узбекистане впервые проводят акцию для детей с инвалидностью — подробности
Специалисты проведут углубленный медосмотр мальчиков и девочек с хроническими и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской помощи.Для каждого ребенка составят индивидуальный план лечения.
2023-06-08T09:09+0500
2023-06-08T09:38+0500
узбекистан
министерство здравоохранения россии
медосмотр
дети
врачи
операция
акция
здоровье
общество
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Об акции, которая пройдет с 7 июня по 7 июля текущего года, сообщил Минздрав Узбекистана.В ходе нее врачи проведут углубленный медосмотр детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской помощи.В рамках акции:Также к медосмотрам привлекут высококвалифицированных специалистов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии, Национального детского медицинского центра и региональных многопрофильных детских медицинских центров.По результатам обследований составят индивидуальный план оздоровления каждого ребенка.Детей будут лечить:Детям, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи, предоставят льготные направления в областные и республиканские учреждения.Напомним, что по инициативе Шавката Мирзиёева в текущем году в республике проводят бесплатные высокотехнологичные операции 2 тыс. детям, страдающим врожденными пороками сердца.На это государство выделило более 64 млрд сумов. За счет этих средств мальчиков и девочек до 18 лет из семей, нуждающихся в социальной защите, прооперируют без очереди и льготного направления.
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узбекистан министерство здравоохранения медосмотр дети врачи операция акция здоровье общество финансирование льготы шавкат мирзиёев
узбекистан министерство здравоохранения медосмотр дети врачи операция акция здоровье общество финансирование льготы шавкат мирзиёев

В Узбекистане впервые проводят акцию для детей с инвалидностью — подробности

09:09 08.06.2023 (обновлено: 09:38 08.06.2023)
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаВ Узбекистане впервые проводят месячник здоровья детей с инвалидностью
В Узбекистане впервые проводят месячник здоровья детей с инвалидностью - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
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Специалисты впервые проведут углубленный медосмотр мальчиков и девочек с хроническими и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской помощи. Для каждого ребенка составят индивидуальный план лечения.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Об акции, которая пройдет с 7 июня по 7 июля текущего года, сообщил Минздрав Узбекистана.
В ходе нее врачи проведут углубленный медосмотр детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской помощи.

"Сначала патронажные медсестры и медсестры общей практики семейных поликлиник и семейных врачебных пунктов республики Каракалпакстан, города Ташкента и областей сформируют базу данных детей, находящихся под диспансерным наблюдением своего участка и имеющих инвалидность. После этого специальными медицинскими бригадами будут проведены углубленные обследования", — рассказала замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова.

В рамках акции:
в семейных поликлиниках и семейных врачебных пунктах организуют медосмотры с привлечением специалистов многопрофильных центральных поликлиник;
проведут лечебно-диагностические процедуры на дому;
при необходимости, детей обследуют в многопрофильных центральных поликлиниках.
Также к медосмотрам привлекут высококвалифицированных специалистов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии, Национального детского медицинского центра и региональных многопрофильных детских медицинских центров.
По результатам обследований составят индивидуальный план оздоровления каждого ребенка.
Детей будут лечить:
в домашних условиях;
амбулаторно — в дневных стационарах первичного звена;
в медицинских учреждениях районного, городского и областного уровня.
Детям, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи, предоставят льготные направления в областные и республиканские учреждения.
Напомним, что по инициативе Шавката Мирзиёева в текущем году в республике проводят бесплатные высокотехнологичные операции 2 тыс. детям, страдающим врожденными пороками сердца.
На это государство выделило более 64 млрд сумов. За счет этих средств мальчиков и девочек до 18 лет из семей, нуждающихся в социальной защите, прооперируют без очереди и льготного направления.
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