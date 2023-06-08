https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekskie-biznesmeny-investitsii-v-ekonomiku-kyrgyzstana-35827067.html
Узбекские бизнесмены готовы вложить более $70 млн в экономику Кыргызстана
Узбекские бизнесмены готовы вложить более $70 млн в экономику Кыргызстана
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов обсудил инвестиционное сотрудничество с главой кыргызского агентства по инвестициям
2023-06-08T20:21+0500
2023-06-08T20:21+0500
2023-06-08T20:21+0500
узбекистан
кыргызстан
инвестиции
экономика
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Узбекские предприниматели планируют инвестировать в экономику Кыргызстана свыше $70 млн, сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана.Инвестиционное партнерство глава агентства Умбриэль Темиралиев обсудил на встрече с узбекским министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. Темиралиев также посетил предприятия в Узбекистане и пообщался с предпринимателями, которые выразили готовность вложить свыше $70 млн в экономику Кыргызстана, сообщает пресс-служба.В настоящий момент стороны прорабатывают совместные прокты, включающие в себя строительство предприятия по производству базальтового волокна, карбида кальция, текстильно-швейного производства, а также завода по обогащению кварца.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан кыргызстан экономика инвестиции
узбекистан кыргызстан экономика инвестиции
Узбекские бизнесмены готовы вложить более $70 млн в экономику Кыргызстана
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов обсудил инвестиционное сотрудничество с главой кыргызского агентства по инвестициям
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik.
Узбекские предприниматели планируют инвестировать в экономику Кыргызстана свыше $70 млн, сообщает
пресс-служба Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана.
Инвестиционное партнерство глава агентства Умбриэль Темиралиев обсудил на встрече с узбекским министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. Темиралиев также посетил предприятия в Узбекистане и пообщался с предпринимателями, которые выразили готовность вложить свыше $70 млн в экономику Кыргызстана, сообщает пресс-служба.
В настоящий момент стороны прорабатывают совместные прокты, включающие в себя строительство предприятия по производству базальтового волокна, карбида кальция, текстильно-швейного производства, а также завода по обогащению кварца.