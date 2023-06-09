10 мест для отдыха, куда можно поехать на автобусе из Ташкента
© Транспорт вазирлиги“Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди
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В летнюю жару так и хочется вырваться из душного города и отправиться на отдых. В какие города внутри республики можно отправиться из Ташкента в июне и сколько это стоит, читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Цены и актуальные автобусные рейсы из Ташкента на июнь:
Ташкент – Чарвак
Стоимость проезда: 15 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 7.00, 13.00, 18.00
Время в пути: 1 час 10 минут
Протяженность маршрута: 75 км.
Пункт отправления в Ташкенте: от станции метро "Машинасозлар"
Стоимость проезда: 15 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 7.00, 13.00, 18.00
Время в пути: 1 час 10 минут
Протяженность маршрута: 75 км.
Пункт отправления в Ташкенте: от станции метро "Машинасозлар"
Ташкент – Бозсу
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 06:10 – 19:20 (каждые 20 мин.)
Время в пути: 1 час 15 минут
Протяженность маршрута: 30,9 км
Пункт отправления в Ташкенте: Автостанция у Южного вокзала (471 маршрут)
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 06:10 – 19:20 (каждые 20 мин.)
Время в пути: 1 час 15 минут
Протяженность маршрута: 30,9 км
Пункт отправления в Ташкенте: Автостанция у Южного вокзала (471 маршрут)
Ташкент – Ташминводы
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: с 06:10 до 19:20 (каждые 25 мин.)
Время в пути: 1 час 10 минут
Протяженность маршрута: 24 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Чинни базар (560 маршрут)
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: с 06:10 до 19:20 (каждые 25 мин.)
Время в пути: 1 час 10 минут
Протяженность маршрута: 24 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Чинни базар (560 маршрут)
Ташкент – Паркент
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 05:45 – 19:50 (каждые 30 мин.)
Время в пути: 1 час 30 минут
Протяженность маршрута: 42,6 км
Пункт отправления в Ташкенте: Метро "Машинасозлар" (383 маршрут)
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 05:45 – 19:50 (каждые 30 мин.)
Время в пути: 1 час 30 минут
Протяженность маршрута: 42,6 км
Пункт отправления в Ташкенте: Метро "Машинасозлар" (383 маршрут)
Ташкент – Бухара
Стоимость проезда: 105 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 08:00, 09:30, 10:00, 13:30, 15:30, 18:00, 19:30, 20:30
Время в пути: 7 часов
Протяженность маршрута: 602,8 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Стоимость проезда: 105 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 08:00, 09:30, 10:00, 13:30, 15:30, 18:00, 19:30, 20:30
Время в пути: 7 часов
Протяженность маршрута: 602,8 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Самарканд
Стоимость проезда: 48 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 14:00
Время в пути: 4 часа 30 минут
Протяженность маршрута: 330,9 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Стоимость проезда: 48 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 14:00
Время в пути: 4 часа 30 минут
Протяженность маршрута: 330,9 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Хива
Стоимость проезда: 150 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 18:30
Время в пути: 13 часов
Протяженность маршрута: 970,1 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Стоимость проезда: 150 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 18:30
Время в пути: 13 часов
Протяженность маршрута: 970,1 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Учкудук
Стоимость проезда: 97 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 08:20
Время в пути: 9 часов 30 минут
Протяженность маршрута: 760 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Стоимость проезда: 97 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 08:20
Время в пути: 9 часов 30 минут
Протяженность маршрута: 760 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Термез
Стоимость проезда: 114 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 18:00, 19:00
Время в пути: 10 часов
Протяженность маршрута: 655 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Стоимость проезда: 114 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 18:00, 19:00
Время в пути: 10 часов
Протяженность маршрута: 655 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Пскент
Стоимость проезда: 5 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 06:10 – 19:30 (каждые 25 минут)
Время в пути: 1час 5 минут
Протяженность маршрута: 41,4 км
Пункт отправления в Ташкенте: Рынок “Food City"
Стоимость проезда: 5 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 06:10 – 19:30 (каждые 25 минут)
Время в пути: 1час 5 минут
Протяженность маршрута: 41,4 км
Пункт отправления в Ташкенте: Рынок “Food City"