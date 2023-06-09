https://uz.sputniknews.ru/20230609/10-mest-dlya-otdyxa-avtobus-iz-tashkenta-35867500.html

10 мест для отдыха, куда можно поехать на автобусе из Ташкента

10 мест для отдыха, куда можно поехать на автобусе из Ташкента

В летнюю жару так и хочется вырваться из душного города и отправиться на отдых. В какие города внутри республики можно отправиться из Ташкента в июне и сколько это стоит, читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

2023-06-09T22:00+0500

2023-06-09T22:00+0500

2023-06-09T22:00+0500

узбекистан

ташкент

общество

автобус

маршрут

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Цены и актуальные автобусные рейсы из Ташкента на июнь:Ташкент – ЧарвакСтоимость проезда: 15 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 7.00, 13.00, 18.00Время в пути: 1 час 10 минутПротяженность маршрута: 75 км.Пункт отправления в Ташкенте: от станции метро "Машинасозлар"Ташкент – БозсуСтоимость проезда: 2 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 06:10 – 19:20 (каждые 20 мин.)Время в пути: 1 час 15 минутПротяженность маршрута: 30,9 кмПункт отправления в Ташкенте: Автостанция у Южного вокзала (471 маршрут)Ташкент – ТашминводыСтоимость проезда: 2 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: с 06:10 до 19:20 (каждые 25 мин.)Время в пути: 1 час 10 минутПротяженность маршрута: 24 км.Пункт отправления в Ташкенте: Чинни базар (560 маршрут)Ташкент – ПаркентСтоимость проезда: 2 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 05:45 – 19:50 (каждые 30 мин.)Время в пути: 1 час 30 минутПротяженность маршрута: 42,6 кмПункт отправления в Ташкенте: Метро "Машинасозлар" (383 маршрут)Ташкент – БухараСтоимость проезда: 105 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 08:00, 09:30, 10:00, 13:30, 15:30, 18:00, 19:30, 20:30Время в пути: 7 часовПротяженность маршрута: 602,8 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – СамаркандСтоимость проезда: 48 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 14:00Время в пути: 4 часа 30 минутПротяженность маршрута: 330,9 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – ХиваСтоимость проезда: 150 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 18:30Время в пути: 13 часовПротяженность маршрута: 970,1 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – УчкудукСтоимость проезда: 97 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 08:20Время в пути: 9 часов 30 минутПротяженность маршрута: 760 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – ТермезСтоимость проезда: 114 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 18:00, 19:00Время в пути: 10 часовПротяженность маршрута: 655 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – ПскентСтоимость проезда: 5 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 06:10 – 19:30 (каждые 25 минут)Время в пути: 1час 5 минутПротяженность маршрута: 41,4 кмПункт отправления в Ташкенте: Рынок “Food City"

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