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https://uz.sputniknews.ru/20230609/10-mest-dlya-otdyxa-avtobus-iz-tashkenta-35867500.html
10 мест для отдыха, куда можно поехать на автобусе из Ташкента
10 мест для отдыха, куда можно поехать на автобусе из Ташкента
В летнюю жару так и хочется вырваться из душного города и отправиться на отдых. В какие города внутри республики можно отправиться из Ташкента в июне и сколько это стоит, читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
2023-06-09T22:00+0500
2023-06-09T22:00+0500
узбекистан
ташкент
общество
автобус
маршрут
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Цены и актуальные автобусные рейсы из Ташкента на июнь:Ташкент – ЧарвакСтоимость проезда: 15 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 7.00, 13.00, 18.00Время в пути: 1 час 10 минутПротяженность маршрута: 75 км.Пункт отправления в Ташкенте: от станции метро "Машинасозлар"Ташкент – БозсуСтоимость проезда: 2 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 06:10 – 19:20 (каждые 20 мин.)Время в пути: 1 час 15 минутПротяженность маршрута: 30,9 кмПункт отправления в Ташкенте: Автостанция у Южного вокзала (471 маршрут)Ташкент – ТашминводыСтоимость проезда: 2 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: с 06:10 до 19:20 (каждые 25 мин.)Время в пути: 1 час 10 минутПротяженность маршрута: 24 км.Пункт отправления в Ташкенте: Чинни базар (560 маршрут)Ташкент – ПаркентСтоимость проезда: 2 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 05:45 – 19:50 (каждые 30 мин.)Время в пути: 1 час 30 минутПротяженность маршрута: 42,6 кмПункт отправления в Ташкенте: Метро "Машинасозлар" (383 маршрут)Ташкент – БухараСтоимость проезда: 105 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 08:00, 09:30, 10:00, 13:30, 15:30, 18:00, 19:30, 20:30Время в пути: 7 часовПротяженность маршрута: 602,8 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – СамаркандСтоимость проезда: 48 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 14:00Время в пути: 4 часа 30 минутПротяженность маршрута: 330,9 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – ХиваСтоимость проезда: 150 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 18:30Время в пути: 13 часовПротяженность маршрута: 970,1 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – УчкудукСтоимость проезда: 97 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 08:20Время в пути: 9 часов 30 минутПротяженность маршрута: 760 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – ТермезСтоимость проезда: 114 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 18:00, 19:00Время в пути: 10 часовПротяженность маршрута: 655 км.Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")Ташкент – ПскентСтоимость проезда: 5 тыс. сумовПериодичность: ежедневноВремя отправления из Ташкента: 06:10 – 19:30 (каждые 25 минут)Время в пути: 1час 5 минутПротяженность маршрута: 41,4 кмПункт отправления в Ташкенте: Рынок “Food City"
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узбекистан ташкент общество автобус автобусные маршруты междугородние куда можно поехать из ташкента автобусом для отдыха 10 мест городов цены расписание место отправления откуда отправляются сколько стоит билет чарвак пскент бухара самарканд бозсу ташминводы паркент хива учкудук термез
узбекистан ташкент общество автобус автобусные маршруты междугородние куда можно поехать из ташкента автобусом для отдыха 10 мест городов цены расписание место отправления откуда отправляются сколько стоит билет чарвак пскент бухара самарканд бозсу ташминводы паркент хива учкудук термез

10 мест для отдыха, куда можно поехать на автобусе из Ташкента

22:00 09.06.2023
© Транспорт вазирлиги“Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди
“Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
© Транспорт вазирлиги
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В летнюю жару так и хочется вырваться из душного города и отправиться на отдых. В какие города внутри республики можно отправиться из Ташкента в июне и сколько это стоит, читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Цены и актуальные автобусные рейсы из Ташкента на июнь:
Ташкент – Чарвак
Стоимость проезда: 15 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 7.00, 13.00, 18.00
Время в пути: 1 час 10 минут
Протяженность маршрута: 75 км.
Пункт отправления в Ташкенте: от станции метро "Машинасозлар"
Ташкент – Бозсу
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 06:10 – 19:20 (каждые 20 мин.)
Время в пути: 1 час 15 минут
Протяженность маршрута: 30,9 км
Пункт отправления в Ташкенте: Автостанция у Южного вокзала (471 маршрут)
Ташкент – Ташминводы
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: с 06:10 до 19:20 (каждые 25 мин.)
Время в пути: 1 час 10 минут
Протяженность маршрута: 24 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Чинни базар (560 маршрут)
Ташкент – Паркент
Стоимость проезда: 2 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 05:45 – 19:50 (каждые 30 мин.)
Время в пути: 1 час 30 минут
Протяженность маршрута: 42,6 км
Пункт отправления в Ташкенте: Метро "Машинасозлар" (383 маршрут)
Ташкент – Бухара
Стоимость проезда: 105 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 08:00, 09:30, 10:00, 13:30, 15:30, 18:00, 19:30, 20:30
Время в пути: 7 часов
Протяженность маршрута: 602,8 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Самарканд
Стоимость проезда: 48 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 14:00
Время в пути: 4 часа 30 минут
Протяженность маршрута: 330,9 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Хива
Стоимость проезда: 150 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 18:30
Время в пути: 13 часов
Протяженность маршрута: 970,1 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Учкудук
Стоимость проезда: 97 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 08:20
Время в пути: 9 часов 30 минут
Протяженность маршрута: 760 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Термез
Стоимость проезда: 114 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 18:00, 19:00
Время в пути: 10 часов
Протяженность маршрута: 655 км.
Пункт отправления в Ташкенте: Автовокзал "Ташкент" (станция метро "Алмазар")
Ташкент – Пскент
Стоимость проезда: 5 тыс. сумов
Периодичность: ежедневно
Время отправления из Ташкента: 06:10 – 19:30 (каждые 25 минут)
Время в пути: 1час 5 минут
Протяженность маршрута: 41,4 км
Пункт отправления в Ташкенте: Рынок “Food City"
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