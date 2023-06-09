https://uz.sputniknews.ru/20230609/35829651.html

Какой вид мороженого особенно опасен для здоровья — врач

Какой вид мороженого особенно опасен для здоровья — врач

Помимо пальмового масла, речь может идти и о конечных продуктах гликирования.

2023-06-09T07:00+0500

2023-06-09T07:00+0500

2023-06-09T07:00+0500

это интересно

здоровье

мороженое

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Диетолог Михаил Гинзбург назвал пломбир самым вредным для здоровья мороженым, сообщает "Рамблер". Может ли мороженое быть полезным - вопрос спорный, а вот в том, что оно бывает вредным, сомнений никаких нет. И лидера по вредности специалисты определяют из-за сочетания в пломбире сахара и трансжиров. Помимо пальмового масла, речь может идти и о конечных продуктах гликирования. В общем, если слишком нажимать на этот вид мороженого, проблемы со здоровьем гарантированы. Гинзбург предупредил, что выразятся они в негативном воздействии на сосудистую стенку, развитии атеросклероза и сокращении продолжительности жизни. А вот наименее вредным видом мороженого эксперт назвал замороженный фруктовый сок. Тем, кто хочет избежать непредсказуемого избытка сахара, он посоветовал морозить сок самостоятельно. Ну и стоит помнить о том, что любой вид такого лакомства может привести к переохлаждению глотки, гортани и в конечном счете к простуде. Кстати, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала в интервью ТАСС, что по итогам исследования 22 образцов мороженого на российском рынке организации удалось выявить три торговые марки, вводившие потребителя в заблуждение из-за наличия в продукции растительных жиров, Еще в одном образце был обнаружен антибиотик тетрациклиновой группы.

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