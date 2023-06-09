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https://uz.sputniknews.ru/20230609/kak-vyglyadit-stend-uzbekistana-na-festivale-v-moskve--video-35857886.html
Как выглядит стенд Узбекистана на фестивале в Москве — видео
Как выглядит стенд Узбекистана на фестивале в Москве — видео
Москвичи традиционно проявляют большой интерес к узбекской экспозиции. Чему посвящен стенд республики и что особенно привлекает посетителей туристического фестиваля – смотрите в нашем видео.
2023-06-09T17:07+0500
2023-06-09T17:40+0500
видео
россия
москва
вднх
форум
туризм
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Узбекистан принимает участие в российском туристическом форуме "Путешествуй!", который стартовал 8 июня на ВДНХ в Москве. Фестиваль продлится до 11 июня. Здесь можно увидеть более 50 стендов российских регионов, зарубежных стран, туристических компаний. Экспозиция Узбекистана пользуется особой популярностью, сообщает корреспондент Sputnik.В этом году страной-партнером фестиваля стал Кыргызстан. Представители республики расскажут о национальном колорите страны и лучших туристических маршрутах.Свой стенд традиционно представит и Узбекистан. Из зарубежных государств в форуме примут участие также Филиппины и Саудовская Аравия.Деловая программа форума будет включать в себя более 30 сессий по таким направлениям, как "Государство", "Инвестиции", "Инфраструктура", "Человек", "Технологии", "Дни молодежи".Напомним, в прошлом году страной-партнером фестиваля был Узбекистан. В течение четырех дней форума на площадке размером 225 кв. м посетителей знакомили с туристическим потенциалом, культурой, традициями и творчеством ремесленников республики. Стенд Узбекистана стал самым посещаемым на форуме.Российский туристический форум "Путешествуй!" — это мероприятие нового поколения, посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии.
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видео узбекистан стенд российский туристический форум "путешествуй!" туризм общество культура
видео узбекистан стенд российский туристический форум "путешествуй!" туризм общество культура

Как выглядит стенд Узбекистана на фестивале в Москве — видео

17:07 09.06.2023 (обновлено: 17:40 09.06.2023)
© Sputnik
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Москвичи традиционно проявляют большой интерес к узбекской экспозиции. Чему посвящен стенд республики и что особенно привлекает посетителей туристического фестиваля — смотрите в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Узбекистан принимает участие в российском туристическом форуме "Путешествуй!", который стартовал 8 июня на ВДНХ в Москве.
Фестиваль продлится до 11 июня. Здесь можно увидеть более 50 стендов российских регионов, зарубежных стран, туристических компаний. Экспозиция Узбекистана пользуется особой популярностью, сообщает корреспондент Sputnik.
В этом году страной-партнером фестиваля стал Кыргызстан. Представители республики расскажут о национальном колорите страны и лучших туристических маршрутах.
Свой стенд традиционно представит и Узбекистан. Из зарубежных государств в форуме примут участие также Филиппины и Саудовская Аравия.
Деловая программа форума будет включать в себя более 30 сессий по таким направлениям, как "Государство", "Инвестиции", "Инфраструктура", "Человек", "Технологии", "Дни молодежи".
Напомним, в прошлом году страной-партнером фестиваля был Узбекистан. В течение четырех дней форума на площадке размером 225 кв. м посетителей знакомили с туристическим потенциалом, культурой, традициями и творчеством ремесленников республики. Стенд Узбекистана стал самым посещаемым на форуме.
Российский туристический форум "Путешествуй!" — это мероприятие нового поколения, посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии.
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