Мишустин: Россия выполняет обязательства по поставкам продовольствия
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время российско-таджикистанских переговоров в узком составе в Душанбе.
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Премьер-министр РФ, выступая на пленарной сессии Евразийского конгресса, опроверг обвинения запада в адрес России в связи с проблемами с продовольствием.
ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Западные страны обвиняют Россию во всех проблемах с продовольствием, возлагая на нее ответственность за грядущий глобальный голод. Но проблемы эти связаны с распределением продуктов и ценовой политикой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии Евразийского конгресса, российский премьер подчеркнул, что на протяжении нескольких лет профильные структуры ООН говорят об ухудшении ситуации на продуктовых рынках: за последний год она обострилась из-за резких скачков стоимости, в том числе, топлива и удобрений.
"Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод. В то же время Организация Объединенных Наций не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой", - сказал Мишустин.
Глава правительства РФ привел статистику, согласно которой, мировые цены на корзину продовольственных сырьевых товаров выросли почти на 20%.
При этом, Россия продолжает исполнять международные контракты по экспорту сельхозпродукции, удобрений, осознавая значимость этих поставок развивающимся странам, подчеркнул он.
"Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельхозпродукции, удобрений, энергоносителей по всему миру, в том числе по предоставлению гуманитарной помощи жителям наиболее нуждающихся в этом государств. На фоне рыночной турбулентности хорошо осознаем роль поставок социально-значимых товаров для развивающихся стран", - сказал Мишустин на пленарной сессии Евразийского конгресса
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.