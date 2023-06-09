https://uz.sputniknews.ru/20230609/pogoda-v-uzbekistane-9-iyunya-35828617.html

Ветер и пыль: погода в Узбекистане 9 июня

Ветер и пыль: погода в Узбекистане 9 июня

В пятницу в большинстве регионов республики ожидается повышение ветра и пыльный поземок.

2023-06-09T05:00+0500

2023-06-09T05:00+0500

2023-06-09T05:00+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В пятницу в большинстве регионов республики кроме Каракалпакстана и Хорезмской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком, сообщает Узгидромет.Осадков не ожидается, лишь небольшая переменная облачность. Температура воздуха днем составит:В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 25-30 градусов.

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