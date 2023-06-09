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Ветер и пыль: погода в Узбекистане 9 июня
Ветер и пыль: погода в Узбекистане 9 июня
В пятницу в большинстве регионов республики ожидается повышение ветра и пыльный поземок.
2023-06-09T05:00+0500
2023-06-09T05:00+0500
2023-06-09T05:00+0500
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погода в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В пятницу в большинстве регионов республики кроме Каракалпакстана и Хорезмской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком, сообщает Узгидромет.Осадков не ожидается, лишь небольшая переменная облачность. Температура воздуха днем составит:В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 25-30 градусов.
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узбекистан погода прогноз погоды
узбекистан погода прогноз погоды
Ветер и пыль: погода в Узбекистане 9 июня
В пятницу в большинстве регионов республики ожидается повышение ветра и пыльный поземок.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В пятницу в большинстве регионов республики кроме Каракалпакстана и Хорезмской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком, сообщает Узгидромет.
Осадков не ожидается, лишь небольшая переменная облачность. Температура воздуха днем составит:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 30-35 градусов;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 35-40 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 37-42 градуса;
Ферганская долина – 34-39 градусов.
В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 25-30 градусов.